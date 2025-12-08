 Quest'anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere

Redazionale

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere

lunedì 08 Dicembre 2025 - 07:00

Redazionale. Dall’1 al 24 dicembre è attivo il Concorso di Natale

Redazionale. Nelle profumerie Naïma Griffe, il mese di dicembre si tinge di magia e diventa l’occasione per vivere un’esperienza dove shopping, emozione e atmosfera natalizia si intrecciano in un racconto unico. Anche quest’anno, infatti, Naïma Griffe celebra le feste con un’iniziativa speciale dedicata ai propri clienti: dall’1 al 24 dicembre è attivo il Concorso di Natale, pensato per rendere ogni acquisto ancora più memorabile.

Partecipare è semplice: con un acquisto di almeno 69 euro dei brand aderenti si riceve una cartolina con un codice univoco da inserire sulla piattaforma dedicata. In pochi istanti si può scoprire se si è tra i vincitori di uno dei 1.000 premi immediati, selezionati per portare un tocco di favola nelle giornate di festa: pochette firmate, prodotti beauty e tante sorprese destinate a rendere ancora più speciale il Natale.
Inoltre, tutti i partecipanti accedono automaticamente all’estrazione del super premio finale, un esclusivo soggiorno in glamping, un’esperienza suggestiva tra natura, charme e momenti di puro relax.

Accanto al concorso, le profumerie Naïma Griffe propongono una selezione ricercata di idee regalo pensate per sorprendere chi si ama: fragranze iconiche, cofanetti preziosi, skincare d’eccellenza e piccoli must-have capaci di trasformare un gesto in un ricordo. A guidare la scelta, come sempre, la consulenza attenta e personalizzata delle beauty expert, pronte a suggerire il dono perfetto per ogni esigenza.

Il Natale da Naïma Griffe diventa così un racconto fatto di atmosfere calde, piccoli rituali, desideri che si avverano e momenti dedicati a sé e alle persone che si amano. Un invito a lasciarsi incantare da una magia autentica, capace di trasformare ogni gesto in un regalo da favola.

PUNTI VENDITA

Facebook

LinkedIn

Instagram

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina nella tempesta: dai casi giudiziari all’allarme minori
In questa zona dei Peloritani cresce una specie di trifoglio unica al mondo
Giardini Naxos, l’ex consigliera Barbagallo: “Attacco sessista da De Luca”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED