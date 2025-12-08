Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere

Redazionale. Dall’1 al 24 dicembre è attivo il Concorso di Natale

Redazionale. Nelle profumerie Naïma Griffe, il mese di dicembre si tinge di magia e diventa l’occasione per vivere un’esperienza dove shopping, emozione e atmosfera natalizia si intrecciano in un racconto unico. Anche quest’anno, infatti, Naïma Griffe celebra le feste con un’iniziativa speciale dedicata ai propri clienti: dall’1 al 24 dicembre è attivo il Concorso di Natale, pensato per rendere ogni acquisto ancora più memorabile.

Partecipare è semplice: con un acquisto di almeno 69 euro dei brand aderenti si riceve una cartolina con un codice univoco da inserire sulla piattaforma dedicata. In pochi istanti si può scoprire se si è tra i vincitori di uno dei 1.000 premi immediati, selezionati per portare un tocco di favola nelle giornate di festa: pochette firmate, prodotti beauty e tante sorprese destinate a rendere ancora più speciale il Natale.

Inoltre, tutti i partecipanti accedono automaticamente all’estrazione del super premio finale, un esclusivo soggiorno in glamping, un’esperienza suggestiva tra natura, charme e momenti di puro relax.

Accanto al concorso, le profumerie Naïma Griffe propongono una selezione ricercata di idee regalo pensate per sorprendere chi si ama: fragranze iconiche, cofanetti preziosi, skincare d’eccellenza e piccoli must-have capaci di trasformare un gesto in un ricordo. A guidare la scelta, come sempre, la consulenza attenta e personalizzata delle beauty expert, pronte a suggerire il dono perfetto per ogni esigenza.

Il Natale da Naïma Griffe diventa così un racconto fatto di atmosfere calde, piccoli rituali, desideri che si avverano e momenti dedicati a sé e alle persone che si amano. Un invito a lasciarsi incantare da una magia autentica, capace di trasformare ogni gesto in un regalo da favola.

