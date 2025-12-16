 A Catarratti c'è chi non vuole proprio rispettare le regole sui rifiuti

martedì 16 Dicembre 2025 - 09:10

Per restituire decoro al villaggio serve l'azione delle istituzioni ma anche una mobilitazione civile che isoli e condanni le persone scorrette

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Fino a oggi la spazzatura e per come vedete in foto: da più di una settimana non passa nessuno, vergogna. “

La vergogna, aggiungiamo noi, è da addebitare principalmente a chi a Catarratti non intende rispettare le disposizioni sulla raccolta differenziata vigenti in tutta la città. Ne è consapevole lo stesso segnalatore. Questo comportamento illegale crea una situazione insostenibile e danneggia tutti. Non si può pretendere da Messina Servizi continui e costosi interventi di bonifica. Il problema va risolto a monte. I carrellati non devono stare per strada ma in uno spazio idoneo individuato dai condomini, come succede in tutta Messina. I contenitori vanno poi esposti per il ritiro secondo il calendario previsto per le diverse tipologie di rifiuto.

I cittadini perbene di Catarratti devono reagire

Solo adeguandosi correttamente alle regole sarà possibile restituire decoro al villaggio di Catarratti, abitato da tante persone perbene che non possono essere ostaggio dell’arroganza di pochi. Il riscatto, però, non sarà possibile senza una presa di coscienza collettiva che isoli e condanni i comportamenti scorretti. Questa essenziale azione civile va, però, condotta con l’appoggio delle istituzioni che devono far sentire sempre di più la loro presenza. Su questo fronte va intensificata l’azione repressiva ma anche quella tendente ad assicurare una socialità migliore. Bisogna, inoltre, proseguire l’attività informativa di Messina Servizi per accrescere la consapevolezza dei cittadini sugli effetti positivi di una buona raccolta differenziata.

