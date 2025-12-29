 Rifiuti abbandonati davanti alla Chiesa di S. Francesco all'Immacolata

Segnalazione WhatsApp

lunedì 29 Dicembre 2025 - 09:43

Ma dove è andato a finire il buon senso di chi lascia la spazzatura davanti a una delle testimonianze architettoniche più antiche della città di Messina?

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ma Messina Servizi dov’è?”.

Alla domanda del lettore risponderà la presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, alla quale giriamo la segnalazione. Ma noi ci chiediamo anche dove sia andato a finire il buon senso di chi ha pensato di lasciare la spazzatura davanti a una chiesa che rappresenta una delle testimonianza architettoniche più antiche della nostra città.

Un commento

  1. Giacinto Indelicato 29 Dicembre 2025 15:43

    Ma quale buonsenso.questi esseri sono invertebrati che devono stare nella giungla
    Purtroppo ne siamo circondati

    0
    0
    Rispondi

