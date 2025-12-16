 Camaro Superiore. Sporcizia nella riqualificata Piazza Fazio

Segnalazione WhatsApp

martedì 16 Dicembre 2025 - 09:07

Messina. La rigenerazione recentemente portata a termine va tutelata

MESSINA – Le foto inviate al nostro numero WhatsApp 366.8726275 sono piuttosto eloquenti. A Camaro Superiore, Piazza Fazio, riqualificata ad opera dei volontari di Puli-Amo Messina, si presenta in condizioni di sporcizia che non rendono certamente gradevole la sua frequentazione. Purtroppo, inoltre, le immagini mostrano come una parte delle decorazioni realizzate sia saltata per effetto di un rattoppo con asfalto nuovo.

Il progetto recentemente portato a termine dall’associazione in partenariato con il Comune di Messina, la Consulta Giovanile, l’Associazione Ionio e il Cesv Messina. merita senz’altro miglior sorte. “Un ‘non luogo’ – ha dichiarato Puli-Amo Messina il giorno dell’inaugurazione della Piazza rigenerata, dedicata a Mata e Grifone – è diventato uno spazio di comunità e partecipazione”. Questo risultato va senz’altro difeso. I cittadini non devono lasciare rifiuti a terra e Messina Servizi deve spazzare più spesso.

Piazza Fazio sporca
Piazza Fazio sporca
