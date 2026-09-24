 Scontro in via Don Blasco, giovane trasportata in gravi condizioni al Policlinico

Scontro in via Don Blasco, giovane trasportata in gravi condizioni al Policlinico

Redazione

Scontro in via Don Blasco, giovane trasportata in gravi condizioni al Policlinico

giovedì 24 Settembre 2026 - 18:01

Scooter e moto viaggiavano in direzione opposta

MESSINA – Una ragazza ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Messina. È il bilancio di uno scontro tra uno scooter e una moto che si è verificato questo pomeriggio sulla nuova via Don Blasco, tra la Via Santa Cecilia e la via Salandra. Secondo una prima ricostruzione, i mezzi viaggiano in direzione opposta. La ragazza era a bordo di uno dei due mezzi, condotto da un giovane. Subito soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico. La sezione Infortunistica della Polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

I primi 2 mesi dello sportello IncludiMe: “Un aiuto contro violenza e discriminazione”
Messina Sud. Il falso problema (per ora) della chiusura dell’ingresso di Tremestieri
Autostrade Siciliane, ecco i lavori urgenti da fare. Ma mancano certezze sui tempi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED