Scontro in via Don Blasco, giovane trasportata in gravi condizioni al Policlinico

Scooter e moto viaggiavano in direzione opposta

MESSINA – Una ragazza ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Messina. È il bilancio di uno scontro tra uno scooter e una moto che si è verificato questo pomeriggio sulla nuova via Don Blasco, tra la Via Santa Cecilia e la via Salandra. Secondo una prima ricostruzione, i mezzi viaggiano in direzione opposta. La ragazza era a bordo di uno dei due mezzi, condotto da un giovane. Subito soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico. La sezione Infortunistica della Polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.