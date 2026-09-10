 Tentato furto in un residence a Portorosa, 38enne arrestato dai carabinieri

Tentato furto in un residence a Portorosa, 38enne arrestato dai carabinieri

Redazione

Tentato furto in un residence a Portorosa, 38enne arrestato dai carabinieri

giovedì 10 Settembre 2026 - 16:30

Un complice è riuscito a darsi alla fuga. Indagini in corso per identificarlo

FURNARI – La scorsa notte, a Furnari, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza un 38enne, romeno, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, nel corso del quale un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile – mentre percorreva una strada di pertinenza del complesso residenziale “Portorosa” – ha sorpreso due soggetti che stavano scardinando un’anta del cancello di un’abitazione.

Nella circostanza, i due si sono accorti della presenza dei militari e hanno immediatamente interrotto la loro azione, dandosi alla fuga in direzioni opposte. Da ciò ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale i Carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei malviventi, che aveva cercato di sfuggire nascondendosi in un cortile adiacente. In particolare quest’ultimo, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura, ha opposto resistenza e si è scagliato contro gli operanti, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo.

Alla luce di quanto accertato, il 38enne è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.  Nel frattempo, proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto – diretta dal dott. Giuseppe Verzera – per identificare e rintracciare l’altro complice coinvolto nell’azione criminale.

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