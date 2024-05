Trofeo Piskeo, pioggia di medaglie per i messinesi. Ssd Unime terza

Gli universitari salgono 34 volte sul podio. Per la Swimblu 8 medaglie, 4 dalla Power Team Messina

MESSINA – Il 18° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà è stato un successo e le squadre messinesi hanno trovato diverse gioie alla piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria. Sorride più di tutti l’Unime che chiude terza nella classifica generale (che conteggia i punti di tutte le categorie), in particolare secondo posto tra i Ragazzi, terzo tra i Juniores e nella categoria Unica (Cadetti-Seniores), tutto questo facendo anche a meno di alcuni atleti influenzati, tra questi anche Emma Arcudi che ha gareggiato solo il sabato pomeriggio.

In classifica generale anche la Swimblu che è 13ª, il miglior piazzamento arriva nella categoria Unica al sesto posto, appena fuori dalla top ten con Juniores e Ragazzi. In ventiduesima posizione della classifica generale la Power Team Messina, 14° posto nella categoria Unica, a punti anche con gli Esordienti A, Ragazzi e Juniores. Entra in classifica anche l’Ulysse a punti solo con gli Esordienti B grazie all’ottavo posto nei 100 dorso di Lorenzo Irrera.

Le medaglie dell’Unime

Tra i Ragazzi: Carola Costarella (oro 50 fa), Sonia Cucinotta (argento 50 fa), Anita Delia (argento 100 e 200 fa, bronzo 400 mx), Silvia Raffa (oro 50 ra, argento 100 ra, bronzo 200 ra), Alessandro Barbaro (argento 400 sl, bronzo 200 sl), Marco Ceci (bronzo 200 fa), oro nella 4×50 mista con record regionale Ragazze e Juniores (Cucinotta, Raffa, Costarella e Delia), argento nella 4×50 sl (Raffa, Usbergo, Cucinotta, Delia).

Juniores: Emma Arcudi (oro 50 sl), Sabrina Ferrara (oro 50 e 100 fa, argento 200 fa, bronzo 200 sl), Teresa Stracuzzi (bronzo 200 fa), Matteo Bolignano (oro 100 e 200 ra, bronzo 200 sl), Gabriele Molonia (bronzo 200 fa e 400 sl), Giacomo Giaconia (bronzo 400 mx).

Il podio dei 200 farfalla Juniores femminili

Unica: Giorgia Iaria (argento 200 fa, bronzo 50 e 100 fa), oro nella 4×50 sl con record regionale Cadette (Arcudi, Ferrara, Costarella, Iaria), Domenico Costarella (argento 100 sl), Antonio Bavastrelli (oro 400 mx, oro 400 sl, argento 200 sl), Mattia Arena (oro 50 do).

Arrivano anche pass per i campionati italiani di categoria dalle Unime Emma Arcudi che va sotto il limite nei 50 stile libero, Sabrina Ferrara che fa il tempo per i 50 farfalla e si migliora di poco nei 100 farfalla, in cui aveva già il pass. Ammessa, ma nuovamente nuota al di sotto del tempo limite, Silvia Raffa, sempre Unime, nei 100 rana.

Le medaglie della Swimblu

Tra i Juniores a medaglia nella rana Alessandro Cardillo, oro nei 50 metri e bronzo sui 100. Nella categoria Unica a medaglia Martina Zaccone (argento 50 sl), Sofia Perdichizzi (oro 200 e 400 sl), Giorgia Di Mario (argento 400 sl, bronzo 200 sl), bronzo con la 4×50 sl (Zaccone, Perdichizzi, Di Mario, D’Amico).

Podio dei 50 stile libero categoria Unica femminile

Le medaglie della Power Team Messina

Le medaglie, tutte d’argento, arrivano dai nuotatori più grandi: Gianmarco Grifò chiude al secondo posto nei 50, 100 e 200 farfalla, la quarta medaglia arriva dal compagno Riccardo Sidoti, secondo posto nei 50 dorso. Menzione per l’Esordiente A primo anno Ilias Akhmetov che si piazza molto vicino al podio nei 100 e 200 rana, rispettivamente al quinto posto e al quarto nella gara più lunga, dove tra i solo nuotatori del suo anno di nascita risulterebbe primo.