“Con il Pums l’inizio di una Messina più sostenibile”

La soddisfazione del sindaco Basile e del vicesindaco Mondello per l'approvazione del Piano

MESSINA – “Solo un grande inizio”. Il Consiglio comunale, con 18 voti favorevoli, ha approvato la delibera del Piano urbano della mobilità sostenibile comprensivo dei piani di settore, mobilità pedonale, mobilità ciclistica, trasporto pubblico locale e sicurezza stradale, della valutazione ambientale strategica (Vas) e della valutazione di incidenza ambientale (Vinca). E, in una nota congiunta, il sindaco Federico Basile e il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello esprimono la loro soddisfazione.

Evidenziano sindaco e vicesindaco: “Un percorso programmato a partire dal 2020 con la Giunta De Luca e con una prima adozione dell’esecutivo di palazzo Zanca nel 2021, e completamento dell’iter nel corso del 2024 con l’approvazione da parte della Regione della Vas, cui si aggiungono il Piano parcheggi approvato nel 2019 e il Piano generale del traffico urbano approvato nel 2022. La città vanta ora una triade virtuosa di strumenti di pianificazione strategica e attuativa sulla mobilità”.

“Con questi importanti Piani, in un orizzonte temporale di medio lungo periodo – continuano Basile e Mondello – Messina sviluppa una visione di sistema della città, della mobilità urbana e delle misure di mitigazione e di adattamento da attuare, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Gli obiettivi? Accessibilità, sicurezza, qualità della vita e tutela dell’ambiente. Questo è uno strumento che contribuisce a creare un contesto urbano in cui ogni cittadino si sente accolto e in sicurezza”.

“Tante le azioni da attuare sulle strade e sugli spazi pubblici”

“L’approvazione del Piano è sicuramente un grande risultato ma soprattutto un grande inizio”, prosegue il vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Mondello. “Tantissime sono le azioni da attuare nel breve, medio e lungo termine. Il piano fungerà da linee guida per la realizzazione di tutti gli interventi sulle strade e sugli spazi pubblici, anche di semplice manutenzione, al fine di creare – spiega Mondello – una sinergia tra infrastrutture, servizi e politiche per la valorizzazione della mobilità sostenibile”.

“Vogliamo ringraziare tutti i consiglieri comunali che hanno permesso il raggiungimento di un grande traguardo per la città di Messina, superando inutili divisioni legate a logiche che nulla hanno a che vedere con la buona politica”, concludono il sindaco Basile e il vicesindaco Mondello.

