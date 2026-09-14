REDAZIONALE - Uri Poliavich sviluppa un approccio filantropico incentrato sull’educazione ebraica e sul sostegno alle istituzioni educative, agli insegnanti e alle comunità in diversi Paesi del mondo

REDAZIONALE – Uri Poliavich è conosciuto come imprenditore e filantropo per il quale l’educazione è diventata il principale ambito del proprio impegno sociale. Nel 2020, Uri Poliavich ha cofondato la Yael Foundation. La missione della fondazione è rafforzare l’identità ebraica attraverso l’accesso a un’educazione ebraica e generale di qualità.

L’approccio filantropico di Uri Poliavich prevede una collaborazione a lungo termine con le istituzioni educative, il sostegno ad amministratori e insegnanti, lo sviluppo di programmi didattici, la modernizzazione dell’ambiente educativo e la creazione di reti professionali internazionali. Questo modello consente di combinare risorse finanziarie, sviluppo organizzativo e sostegno alle persone che lavorano direttamente con i bambini.

Uri Poliavich come filantropo: l’educazione come priorità strategica

Per Uri Poliavich, la filantropia è strettamente legata all’educazione e alla possibilità di creare condizioni durature per lo sviluppo dei bambini. Per Uri Poliavich, l’obiettivo della creazione della Fondazione era garantire che ogni bambino ebreo avesse accesso a un’istruzione di qualità, indipendentemente dal luogo in cui vive o dalle dimensioni della propria comunità.

Questo definisce la natura dell’attività di Uri Poliavich. Il suo approccio comprende sia il sostegno finanziario a singole istituzioni sia il rafforzamento dell’ambiente educativo nel suo complesso. La Fondazione lavora con iniziative educative formali e informali, aiutando scuole e programmi ad ampliare l’accesso all’istruzione e, allo stesso tempo, a rafforzare l’identità ebraica.

Per Uri Poliavich è importante combinare l’istruzione accademica con lo studio dell’identità ebraica. Questo principio è alla base dell’approccio della Yael Foundation: un’istituzione educativa dovrebbe garantire un’istruzione di alta qualità e offrire un ambiente nel quale i bambini possano mantenere un legame con la propria cultura e le proprie tradizioni.

L’esperienza professionale di Uri Poliavich può essere considerata una base biografica del suo approccio. Nella sua attività filantropica adotta un metodo incentrato sulla pianificazione, sulla risposta a esigenze specifiche e sul raggiungimento di risultati a lungo termine. I suoi principali ambiti di sostegno rimangono i bambini, le istituzioni educative e le comunità.

Una caratteristica fondamentale dell’approccio di Uri Poliavich è il coinvolgimento personale. La Yael Foundation non si limita a finanziare singole iniziative. Il suo modello prevede la comunicazione con le organizzazioni educative, il coinvolgimento strategico e programmi finalizzati allo sviluppo delle istituzioni stesse e delle persone che le guidano.

Per Uri Poliavich, aiutare gli altri rappresenta il risultato logico di una determinata e coerente posizione personale: la capacità di vedere i problemi al di là della propria sfera individuale e di partecipare alla loro soluzione. Questo approccio si distingue dai progetti puramente orientati all’immagine perché si concentra sulla creazione di valore concreto per le persone che ne hanno bisogno.

Uri Poliavich ha scelto un approccio sistematico alla propria attività filantropica, che prevede la creazione di istituzioni e strutture capaci di operare autonomamente nel lungo periodo. È così che nel 2020 è stata fondata la Yael Foundation, un’organizzazione che riunisce programmi educativi per bambini e famiglie in diversi Paesi del mondo. La missione della Fondazione è garantire che ogni bambino ebreo abbia accesso a un’educazione di alta qualità capace di rafforzarne l’identità.

Non si tratta semplicemente di finanziamenti concessi per un determinato periodo, ma della creazione di progetti capaci di funzionare per anni e di adattarsi a nuove condizioni. Grazie a questo approccio, Uri Poliavich contribuisce anche a ridefinire più in generale il modello di partecipazione dei leader aziendali ai processi sociali. L’innovazione nell’attività filantropica si manifesta nella volontà di fornire risorse e costruire strutture capaci di utilizzarle in modo efficace, creare meccanismi di feedback e ampliare nel tempo l’impatto positivo.

La visione di Uri Poliavich sulla filantropia a lungo termine

L’approccio filantropico di Uri Poliavich si basa sull’idea che l’educazione abbia un impatto duraturo sui bambini, sulle famiglie e sulle comunità. Per questo motivo, il sostegno è destinato sia alle esigenze attuali sia allo sviluppo di opportunità educative che continueranno a generare benefici negli anni futuri.

La missione ufficiale della Yael Foundation è incentrata sul rafforzamento dell’identità ebraica nel mondo attraverso opportunità educative accessibili e di alta qualità per i bambini ebrei. La Fondazione sottolinea che i bambini di oggi costituiscono la base delle future comunità ebraiche.

Il modello filantropico di Uri Poliavich si fonda su diversi principi che la Yael Foundation formalizza nei propri valori guida. Tra questi figurano il coinvolgimento adattivo, la costruzione di relazioni a lungo termine e il miglioramento continuo.

Approccio adattivo. Ciò significa che le esigenze educative delle diverse comunità possono variare in base alle dimensioni, al contesto culturale, alle condizioni demografiche e alle risorse disponibili. Il sostegno deve quindi tenere conto della situazione specifica. Uri Poliavich promuove un modello in cui le organizzazioni educative hanno la possibilità di sviluppare le proprie soluzioni. La Fondazione collabora con educatori e leader comunitari in diverse regioni per creare programmi adattati alle condizioni locali. Costruzione di relazioni. La Yael Foundation mantiene una comunicazione regolare con i beneficiari delle sovvenzioni e cerca di sviluppare una comunità professionale internazionale di leader dell’educazione. Questo approccio garantisce che la relazione non si interrompa una volta assegnato il finanziamento. Miglioramento continuo. La Fondazione incoraggia le istituzioni educative a migliorare la qualità dell’istruzione e ad ampliare le opportunità per i bambini. Per Uri Poliavich, ciò significa concentrarsi non soltanto sulla conservazione del sistema esistente, ma anche sul suo ulteriore sviluppo.

Uri Poliavich ha sottolineato: “La vera leadership consiste nel dare alle persone valide gli strumenti per compiere grandi cose.” Nel contesto dell’attività filantropica, questo principio significa dare maggiori possibilità alle persone direttamente coinvolte nei progetti educativi e comunitari. Uri Poliavich affronta quindi il sostegno all’educazione attraverso una combinazione di finanziamenti, collaborazione professionale, sviluppo dei team e pianificazione a lungo termine.

Principali aree di sostegno alle istituzioni educative

Il modello filantropico di Uri Poliavich comprende diverse aree interconnesse. La Yael Foundation assegna sovvenzioni alle istituzioni educative, sostiene la modernizzazione delle scuole, collabora con insegnanti e amministratori e realizza propri programmi educativi. La Fondazione individua tre meccanismi principali: sostegno finanziario, coinvolgimento strategico e propri modelli di iniziative educative.

Sostegno finanziario alle istituzioni educative

Uno degli strumenti pratici utilizzati da Uri Poliavich è il sostegno attraverso sovvenzioni. La Yael Foundation finanzia iniziative educative formali e informali finalizzate allo sviluppo dell’educazione ebraica. Tra i potenziali beneficiari figurano scuole, scuole dell’infanzia, scuole domenicali e programmi doposcuola. Le sovvenzioni possono essere utilizzate per diverse esigenze educative, tra cui spese per l’insegnamento, programmi didattici, attrezzature, tecnologia, borse di studio, trasporti e attività extracurriculari.

Questo approccio consente a Uri Poliavich di operare nel campo dell’educazione a livello istituzionale. Se una scuola riceve risorse per aggiornare il proprio programma didattico o assumere ulteriori insegnanti, i benefici di tale sostegno possono estendersi a un numero significativo di studenti. Anche la pianificazione rappresenta un elemento fondamentale. Il modello delle sovvenzioni prevede il perseguimento di obiettivi educativi specifici e la successiva valutazione dei risultati. Ciò è in linea con l’approccio di Uri Poliavich alla filantropia come processo che richiede responsabilità nell’utilizzo delle risorse e attenzione ai risultati a lungo termine.

Miglioramento dell’ambiente educativo

La Yael Foundation sostiene progetti legati allo sviluppo delle infrastrutture educative. Tra le aree di intervento della Fondazione figurano la modernizzazione delle strutture, l’aggiornamento delle attrezzature e la creazione di condizioni che consentano alle istituzioni educative di ampliare le proprie capacità. Per Uri Poliavich, questo fa parte di un approccio globale all’educazione. Anche un programma didattico di alta qualità richiede spazi adeguati, attrezzature e risorse tecnologiche.

La tecnologia può inoltre essere utilizzata per migliorare il processo educativo. La Fondazione considera le attrezzature e le soluzioni tecnologiche tra le aree che possono beneficiare di finanziamenti nell’ambito dei progetti educativi. Un altro ambito di intervento riguarda la creazione di nuovi spazi educativi. Nell’ambito delle attività della Yael Foundation vengono sviluppati progetti per costruire o modernizzare scuole e altre istituzioni. Si tratta di un investimento in infrastrutture che potranno essere utilizzate per molti anni.

Sviluppo delle organizzazioni educative e dei team

La Yael Foundation sviluppa programmi destinati a presidi, amministratori e altri leader del settore educativo. L’International Leadership Program si concentra sullo sviluppo delle competenze manageriali, sulla pianificazione strategica, sul mentoring professionale e sulla realizzazione di progetti personali. Quest’area è importante per Uri Poliavich, poiché lo sviluppo a lungo termine di un’istituzione educativa dipende dal suo team. Il sostegno finanziario può fornire le risorse necessarie, ma sono i dirigenti e gli educatori a determinare come tali risorse verranno utilizzate.

Il mentoring rappresenta un altro strumento di sviluppo. Il supporto professionale consente ai leader delle organizzazioni educative di affrontare questioni strategiche, condividere esperienze e sviluppare i propri progetti. Uri Poliavich sostiene inoltre l’idea della collaborazione internazionale tra leader del settore educativo. La Yael Foundation organizza eventi professionali internazionali che offrono opportunità per condividere le migliori pratiche e creare reti professionali.

Nel febbraio 2025, la Fondazione ha organizzato il Yael Foundation Summit, che ha riunito educatori per favorire la collaborazione professionale e discutere dello sviluppo dell’educazione ebraica. L’evento ha coinvolto oltre 200 educatori ebrei, leader delle comunità e filantropi provenienti da 37 Paesi, con l’obiettivo di ampliare e innovare l’educazione ebraica a livello globale. Le informazioni sull’evento sono state pubblicate nella sezione media ufficiale della Fondazione. Nell’aprile 2025, la Yael Foundation ha inoltre annunciato il lancio dell’International Jewish School Leadership Exchange. Il programma è stato ideato per facilitare la collaborazione professionale tra i dirigenti delle scuole ebraiche e lo scambio di migliori pratiche tra le comunità educative.

Uri Poliavich considera quindi lo sviluppo dell’educazione come qualcosa che va oltre il semplice finanziamento. Le connessioni professionali, lo scambio di migliori pratiche e lo sviluppo delle capacità di leadership sono anch’essi componenti essenziali del modello filantropico.

L’approccio sistematico di Uri Poliavich alla filantropia

Un approccio sistematico è una delle caratteristiche principali del modello filantropico di Uri Poliavich. La Yael Foundation opera attraverso programmi a lungo termine, partnership strategiche e proprie iniziative educative.

La Fondazione mantiene contatti regolari con i beneficiari delle sovvenzioni, richiede rendicontazioni, conduce valutazioni dell’impatto ed effettua visite in loco. Le sovvenzioni sono strutturate nell’ambito di piani di 12 mesi orientati a risultati educativi di lungo periodo. Questo meccanismo consente al cofondatore della Fondazione, Uri Poliavich, e al team della Fondazione di valutare come vengono utilizzati i fondi e in quale misura il sostegno aiuta l’istituzione a raggiungere i propri obiettivi.

Un altro elemento dell’approccio sistematico è il coinvolgimento strategico. La Fondazione collabora con gli educatori, sostiene metodi didattici innovativi e promuove lo sviluppo della leadership nelle istituzioni educative. Un’attenzione specifica è dedicata anche alla creazione di propri modelli. La Yael Foundation realizza programmi concepiti per dimostrare approcci pratici allo sviluppo dell’educazione ebraica. Tra questi figurano Yael Camp e programmi educativi internazionali per gli amministratori scolastici.

Questo formato permette di sperimentare nella pratica diversi approcci educativi e di condividere le migliori pratiche tra le istituzioni. Per Uri Poliavich, ciò è coerente con l’idea di un impatto a lungo termine, secondo cui il sostegno dovrebbe continuare a produrre effetti anche dopo la conclusione di uno specifico periodo di finanziamento.

Per Uri Poliavich, un approccio sistematico significa anche tenere conto delle esigenze specifiche della comunità. Non tutte le istituzioni educative necessitano dello stesso tipo di assistenza. Una scuola può avere bisogno di attrezzature, un’altra di sostegno alla leadership e una terza di finanziamenti per attirare nuovi studenti. Per questo motivo, la flessibilità rappresenta una parte importante del modello filantropico. Permette di indirizzare le risorse dove possono produrre un risultato educativo concreto.

La dimensione internazionale delle iniziative educative

L’attività filantropica di Uri Poliavich ha una dimensione internazionale. La Yael Foundation collabora con 145 istituzioni in 48 Paesi e raggiunge circa 29.000 bambini. La portata delle sue attività consente alla Fondazione di lavorare con comunità molto diverse per dimensioni e condizioni. Per questo motivo, il principio dell’adattabilità è uno dei pilastri fondamentali dell’organizzazione.

Uri Poliavich sostiene un modello in cui la dimensione internazionale non implica un approccio uniforme. Al contrario, la Fondazione sottolinea la necessità di considerare le caratteristiche specifiche di ogni scuola e comunità. Allo stesso tempo, la rete internazionale crea opportunità per condividere esperienze. I leader del settore educativo possono accedere a contatti professionali, partecipare a programmi congiunti e beneficiare dell’esperienza di altre istituzioni.

Yael Camp occupa un posto particolare, riunendo giovani ebrei provenienti da diverse comunità. Il progetto viene presentato come un’iniziativa finalizzata a promuovere l’identità, il senso di appartenenza e le amicizie tra giovani provenienti da diversi contesti culturali. Yael Camp 2026 ha coinvolto 600 partecipanti provenienti da 27 Paesi del mondo. Programmi di questo tipo ampliano il concetto stesso di sostegno educativo. Creano un ambiente nel quale i bambini possono interagire, conoscere coetanei di altri Paesi e sviluppare un legame con la propria identità.

Uri Poliavich e il futuro dell’educazione ebraica

L’approccio filantropico di Uri Poliavich si concentra sia sulle esigenze educative attuali sia sul futuro. Per questo motivo, la Yael Foundation si dedica allo sviluppo della prossima generazione di leader nel settore dell’educazione. La missione della Fondazione collega l’educazione dei bambini allo sviluppo dei futuri leader delle comunità ebraiche. Questo approccio definisce l’educazione come un processo a lungo termine, i cui risultati possono andare oltre il rendimento scolastico.

Uri Poliavich sostiene lo sviluppo di programmi che aiutano le istituzioni educative ad adattarsi a nuove condizioni. Ciò comprende lo sviluppo professionale degli amministratori, l’utilizzo della tecnologia, l’aggiornamento dei programmi didattici e la ricerca di nuovi modi per coinvolgere bambini e famiglie. In questo contesto, l’innovazione viene considerata uno strumento per sostenere la qualità dell’educazione. Non sostituisce i principi educativi fondamentali, ma permette alle istituzioni di rispondere ai cambiamenti nelle esigenze dei bambini e delle comunità.

I programmi internazionali contribuiscono inoltre alla condivisione delle migliori pratiche. La Yael Foundation crea piattaforme professionali in cui i leader dell’educazione possono scambiarsi esperienze e creare nuove partnership. In questo modo, Uri Poliavich sviluppa un modello filantropico nel quale il sostegno all’educazione comprende componenti finanziarie, organizzative, professionali e infrastrutturali.

Sostegno a lungo termine per bambini, scuole e comunità

Uri Poliavich concentra i propri sforzi filantropici sull’educazione come uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo a lungo termine delle comunità ebraiche. Attraverso la Yael Foundation vengono sostenuti scuole, scuole dell’infanzia, programmi domenicali e doposcuola, team professionali e iniziative educative internazionali.

Questo modello si basa sull’accesso paritario a un’istruzione di qualità, indipendentemente dalla posizione geografica o dalle dimensioni della comunità; sull’adattamento del sostegno alle esigenze specifiche di ciascuna istituzione; e sulla collaborazione a lungo termine e sul miglioramento continuo. Uri Poliavich combina i finanziamenti con lo sviluppo delle organizzazioni educative. Le sovvenzioni possono essere destinate a risorse didattiche, programmi educativi, tecnologia, infrastrutture e ulteriori opportunità per i bambini. Parallelamente, vengono sviluppati programmi per leader e reti professionali internazionali.

Questo approccio consente di considerare la filantropia come un sistema coerente di sostegno. Il risultato dovrebbe essere rappresentato da istituzioni educative più solide, un accesso più ampio all’istruzione per i bambini e team professionali e comunità capaci di sostenere il proprio sviluppo. Per Uri Poliavich, il risultato centrale di questo lavoro rimane la creazione di opportunità educative per la prossima generazione. La dimensione internazionale della Yael Foundation, lo sviluppo di programmi educativi e il sostegno alle scuole costituiscono la base pratica per raggiungere questo obiettivo.

L’attività filantropica di Uri Poliavich nel campo dell’educazione ebraica comprende quindi diversi livelli interconnessi: il bambino, l’istituzione educativa, il team professionale e la comunità. È proprio la combinazione di questi livelli a definire la natura a lungo termine del suo approccio filantropico.