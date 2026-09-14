Parcheggio Europa Ovest, “la parte per i motorini è sottoutilizzata, va riconvertita”

Alessandro Cacciotto, consigliere della III Municipalità, spiega che è sempre in gran parte vuota

Il prolungamento dei lavori per la realizzazione del parcheggio d’interscambio Europa Ovest continua a creare disagi alla viabilità e alla sosta lungo il Viale Europa. Per rispondere alle difficoltà dei cittadini e degli operatori sanitari dell’Ospedale Piemonte, il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, ha trasmesso una nota indirizzata al sindaco di Messina e all’assessore alla Viabilità e Mobilità.

Cacciotto sottolinea come le opere in corso stiano impattando pesantemente sulla quotidianità di chi vive e lavora nell’area. “La contrazione della disponibilità di sosta, insieme all’elevato flusso veicolare della zona, espone quotidianamente residenti ed operatori sanitari a gravi difficoltà nel reperimento di un parcheggio, con conseguente ed inevitabile incremento delle sanzioni per sosta irregolare”.

Pur ribadendo la necessità di osservare le regole della circolazione, Cacciotto richiama le istituzioni a un intervento pragmatico: “Pur riaffermando il fondamentale rispetto delle norme del Codice della Strada, si ritiene inderogabile individuare soluzioni gestionali idonee a mitigare le criticità descritte nelle more del completamento dell’opera”.

Il consigliere individua un’area specifica su cui intervenire: “Considerato che l’ultimazione dei lavori è prevista per il 31 ottobre 2026 e rilevato che l’area di sosta riservata ai ciclomotori e motocicli ubicata di fronte al plesso ospedaliero risulta sottoutilizzata, si propone di valutare la riconversione temporanea, totale o parziale, dell’area in stalli destinati al parcheggio di autoveicoli”.