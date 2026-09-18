Messina, il tram tornerà in primavera. Ma solo a metà, dalla stazione al capolinea Zir VIDEO

Via la "tarigghia" di piazza Cairoli e nuove pensiline su tutta la linea tranviaria

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per la riqualificazione della linea tranviaria, il percorso parzializzato del tram e la nuova pavimentazione del viale San Martino. Il nuovo incarico della presidente di Atm, Chiara Sterrantino, inizia con una serie di sfide da affrontare. “Un ruolo impegnativo e sfidante ma siamo pronti”, commenta la neo presidente. Nei prossimi mesi si dovrà accelerare un po’ in tutti i cantieri aperti per poter ripristinare il percorso del tram in primavera, anche se solo a metà. Il percorso, infatti, sarà parziale ovvero dalla Stazione centrale di Messina fino al capolinea Zir. I binari che dal centro portano al capolinea nord, invece, rimarranno ancora vuoti.

“Il tram tornerà in servizio fra febbraio e marzo”

“Prevediamo di poter rimettere il tram sui binari nel mese di marzo”, dice il direttore generale di Atm, Piero Picciolo. Inoltre verranno sostituite tutte le pensiline lungo la linea tranviaria, già alcune sul viale San Martino sono state eliminate. Dalla prossima settimana, come già annunciato, dovrebbero iniziare anche i lavori di demolizione della “tarigghia” di Piazza Cairoli. Continuano anche gli interventi già avviati prima del periodo estivo a piazza della Repubblica. Qui oltre all’eliminazione del curvone del tram è previsto un restyling dell’intera piazza con una pavimentazione nuova e uniforme.