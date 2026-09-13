Stretto Pride, la testimonianza di due coppie di mamme: “Amatevi sempre e non abbiate paura” VIDEO

Due storie diverse accomunate dallo stesso desiderio di avere figli e costruire una famiglia omogenitoriale

MESSINA – Anche quest’anno il corteo per i diritti civili ha sfilato per le vie di Messina. Lo Stretto Pride è appositamente colorato e rumoroso, ma non è una festa. “Siamo qui per farci sentire e vedere, perché esistiamo”, commentano alcuni degli ospiti intervenuti sul carro della manifestazione.

Gli interventi delle studentesse di Esn e Udu

Il corteo arcobaleno è partito da piazza Antonello dopo le 18 e ha raggiunto piazza Unione Europea, passando per il Corso Cavour e via Garibaldi. Nelle varie tappe che sono state fatte lungo il percorso si sono alternati gli interventi delle studentesse Angelica Mondo, presidente di Esn (Erasmus student network) e Greta Grasso di Udu (Unione degli universitari).

“Il mio viaggio in Spagna per la procreazione medicalmente assistita”

Infine le testimonianze di due coppie di mamme. Prima Valeria Pitrone per l’associazione Famiglie omogenitoriali e procreazione assistita. Valeria ha raccontato l’esperienza condivisa con la moglie che la osservava fiera da sotto il carro. Insieme sono dovute andare in Spagna per accedere alla procreazione medicalmente assistita. “Il diritto alla genitorialità è indipendente dall’orientamento sessuale e dallo stato civile, eppure in Italia se non sei sposato non puoi accedervi”, racconta Valeria prima di riabbracciare il suo bambino che la aspettava sotto il carro.

Le mamme di Valentino e il miracolo di Vittoria

Infine la testimonianza toccante delle mamme di Valentino e della neonata Vittoria. “L’anno scorso siamo venute qui e ci siamo presentate come le mamme di Valentino, oggi siamo tornate con la piccola Vittoria, la nostra principessa. Abbiamo rischiato molto per averla, abbiamo rischiato due vite ma fortunatamente ce l’abbiamo fatta e siamo qui grazie all’amore, l’unica cosa che dà forza. Siamo qui oggi a dimostrare, e a metterci la faccia, che se volete potete. Non mollate mai ragazzi, amatevi sempre e non abbiate paura”, conclude Valeria.

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