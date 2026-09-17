“Una piazza per tutti”, a Messina arrivano le prime panchine inclusive VIDEO

A Camaro una nuova villetta con giochi sensoriali. Ecco il progetto ideato dalla 18enne Federica Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Camaro è stata inaugurata “Una piazza per tutti”. La nuova villetta si trova a pochi passi dalla sede della III Municipalità e dell’asilo Suor Maria Giannetto. Lo spazio è rimasto nel degrado per anni, alcuni giochi c’erano ma erano sepolti sotto una folta vegetazione spontanea. Oggi quella piazza ha un nuovo volto grazie a delle iniziative partite dal basso.

La Democrazia partecipata ha cambiato il volto della piazzetta

Un paio di anni fa gli alunni dell’Istituto comprensivo “La Pira – Gentiluomo” avevano mandato al sindaco Federico Basile una lettera per chiedere la riqualificazione della villetta. Ma la vera svolta è arrivata nel 2025, quando la giovane Federica Messina ha presentato un progetto al Comune di Messina per rendere inclusiva proprio quella piazzetta. La sua idea è stata la più votata nell’ambito della Democrazia partecipata 2025 e in poco meno di un anno è stata realizzata. Anche se qualche idea ambiziosa del progetto iniziale, come i Qr code per persone con disabilità cognitive, non ha visto la luce per mancanza di fondi.

Il progetto inclusivo della 18enne Federica Messina

“Sono davvero grata che il mio progetto sia stato il più votato. Questo quartiere finalmente inizia a cambiare volto”, ha detto la studentessa. Federica è nata e cresciuta proprio a pochi metri dalla nuova piazzetta. La sua cameretta si affaccia proprio su quello spazio che per troppi anni è rimasto abbandonato sotto i suoi occhi. Da bambina sognava che venisse riqualificato e vederlo oggi così bello e accessibile a tutti è un sogno che si realizza per lei e per tutti i bambini del quartiere. “Non avevo mai visto delle panchine inclusive a Messina e mi auguro che queste siano solo le prime e che vengano posizionate in tutte le piazze, le ville e anche nel nuovo parco dell’ex Fiera”, ha concluso la 18enne.

La prima piazza di Messina con panchine inclusive e giochi sensoriali

Oggi “Una piazza per tutti” è il primo spazio urbano dotato di panchine inclusive con lo spazio in mezzo per le carrozzine e di giochi sensoriali per bambini con disabilità. I giochi, alcuni recuperati e rimessi a nuovo, sono stati posizionati sopra i tappetini antitrauma e coperti con un prato sintetico. Le vecchie recinzioni sono state eliminate e lo spazio rimarrà aperto h24. Il cancello che serve per chiudere la sede della Municipalità e dell’asilo verrà spostato nelle prossime settimane. Inoltre la villetta è circondata da piantine donate dall’associazione Conalpa. Proprio nel giorno dell’inaugurazione alcuni bambini, aiutati dagli addetti alla manutenzione del verde di Messina Servizi, hanno piantato simbolicamente alcune essenze.

“Lasciamo questo spazio bello come lo vediamo oggi”

La cartellonistica che indica il nome della villetta e le buone norme comportamentali è stata realizzata dalle classi quarte e quinte della primaria dell’istituto “La Pira – Gentiluomo”. Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti, erano presenti all’inaugurazione e hanno voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza. “Ci auguriamo che questo spazio rimanga bello come lo vediamo lo oggi”, ha detto una giovane studentessa che ha raccolto gli applausi del sindaco Federico Basile, degli assessori Liana Cannata e Francesco Caminiti, del presidente della III Municipalità Lino Cucè e del presidente di Messina Servizi Vincenzo Ceraolo.

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