21 anni del Centro commerciale Tremestieri, si concludono i festeggiamenti

Gli eventi da oggi al 7 giugno a Messina

MESSINA – Ancora per qualche giorno le gallerie si animano con mostre d’arte riciclata, musica pop coreana. Il gran finale il 7 giugno insieme a Martina Missy e la sua Family.

Ultima settimana delle celebrazioni per il 21° Anniversario del Centro Commerciale Tremestieri. In primo piano un programma di appuntamenti ideato per stupire, intrattenere e unire i visitatori. In questi giorni le Gallerie del centro si sono trasformate in uno scenario vibrante di attrazioni, performance e appuntamenti unici.

Fino al 7 giugno | Esposizione “Vincente”: una mostra molto speciale, un itinerario visivo fuori dagli schemi, capace di catturare lo sguardo del pubblico. Sotto i riflettori ci sono le creazioni di Emilio Costanzo, autore palermitano che dà nuova vita ai tagliandi “gratta e vinci” usati, tramutandoli in quadri unici grazie a sfumature, particolari inediti e forme geometriche inedite.

Oggi venerdì 5 giugno in programma “Kpop Party”: dalle ore 16:00 alle 20:00 va in scena uno spettacolo ad altissimo ritmo dedicato all’universo del pop coreano. L’evento si rivolge in modo particolare ai ragazzi, tra tracce musicali, balli sincronizzati e suggestioni visive di stampo fantasy.

Domenica 7 giugno | Cerimonia del Dolce: L’atto conclusivo dei festeggiamenti ospita la creator Martina Missy insieme alla sua Family, pronte a condividere con i presenti il classico e atteso taglio della torta.

“Attraverso questo ventaglio di proposte, il Centro Commerciale Tremestieri riafferma il proprio ruolo di punto di riferimento e snodo sociale per il territorio. Forte di una storia ultraventennale e di un legame profondo con la città di Messina, il polo non rappresenta soltanto un’area di shopping dotata di ampie zone parcheggio, ma si attesta come un ambiente dinamico e

accogliente, capace di regalare momenti speciali a ogni visitatore”, si legge in una nota.