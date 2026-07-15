Anche ad Acqualadrone è difficile accedere al mare

Analoga situazione si verifica a Rodia. Segnalazioni WhatsApp al 366.8726275

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, vorrei segnalare in zona Acqualadrone l’impossibilità a scendere in spiaggia poiché non vi sono rampe d’accesso. Se una persona ha problemi di mobilità non può scendere al mare anche perché, a differenza dello scorso anno, non sono state montate le passerelle. Lì dove l’accesso potrebbe essere un po’ più semplice, viene puntualmente bloccato da auto”.

Analoga situazione si verifica a Rodia, come risulta da un’altra segnalazione pubblicata oggi, 15 luglio.