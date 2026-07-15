 Anche ad Acqualadrone è difficile accedere al mare

Anche ad Acqualadrone è difficile accedere al mare

Segnalazione WhatsApp

Anche ad Acqualadrone è difficile accedere al mare

mercoledì 15 Luglio 2026 - 12:26

Analoga situazione si verifica a Rodia. Segnalazioni WhatsApp al 366.8726275

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, vorrei segnalare in zona Acqualadrone l’impossibilità a scendere in spiaggia poiché non vi sono rampe d’accesso. Se una persona ha problemi di mobilità non può scendere al mare anche perché, a differenza dello scorso anno, non sono state montate le passerelle. Lì dove l’accesso potrebbe essere un po’ più semplice, viene puntualmente bloccato da auto”.

Analoga situazione si verifica a Rodia, come risulta da un’altra segnalazione pubblicata oggi, 15 luglio.

Auto blocca accesso al mare

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Gli incidenti stradali a Messina: i troppi morti di una guerra non dichiarata
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Ecobuddy, gli scarti agroalimentari diventano bioplastiche VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED