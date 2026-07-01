Messina. “Lo stallo della mia farmacia occupato per ore”

Il farmacista Salvatore Galizia ha tentato senza successo di segnalare il problema alla polizia municipale. I vigili: "Lo abbiamo rimosso"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 dal farmacista Salvatore Galizia: “Ieri pomeriggio ho chiamato più volte invano la polizia municipale di Messina ma non sono riuscito a parlare al telefono con nessun agente. Un camioncino ha occupato abusivamente per ore lo stallo destinato allo scarico di medicinali davanti alla mia farmacia (Muratori e Galizia, in via Tommaso Cannizzaro, n.d.r.). Questo con serie conseguenze per la nostra attività, impedendo ad esempio lo scarico di bombole d’ossigeno. Ho fatto presente la situazione alla polizia e mi è stato risposto che avrebbero sollecitato la polizia municipale. Ma alle 20.07 ancora il camioncino era lì. Andrò al comando nei prossimi giorni per sollevare il problema”.

Aggiornamento dalla polizia municipale: “Abbiamo parlato con il farmacista alle 19.30 e abbiamo rimosso il camioncino Ford intorno alle 20.30. Ma ci è voluto più tempo per le dimensioni del mezzo. Atm si è dovuta affidare a una ditta esterna”.