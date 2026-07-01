 Messina. "Lo stallo della mia farmacia occupato per ore"

Messina. “Lo stallo della mia farmacia occupato per ore”

Segnalazione WhatsApp

Messina. “Lo stallo della mia farmacia occupato per ore”

mercoledì 01 Luglio 2026 - 09:08

Il farmacista Salvatore Galizia ha tentato senza successo di segnalare il problema alla polizia municipale. I vigili: "Lo abbiamo rimosso"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 dal farmacista Salvatore Galizia: “Ieri pomeriggio ho chiamato più volte invano la polizia municipale di Messina ma non sono riuscito a parlare al telefono con nessun agente. Un camioncino ha occupato abusivamente per ore lo stallo destinato allo scarico di medicinali davanti alla mia farmacia (Muratori e Galizia, in via Tommaso Cannizzaro, n.d.r.). Questo con serie conseguenze per la nostra attività, impedendo ad esempio lo scarico di bombole d’ossigeno. Ho fatto presente la situazione alla polizia e mi è stato risposto che avrebbero sollecitato la polizia municipale. Ma alle 20.07 ancora il camioncino era lì. Andrò al comando nei prossimi giorni per sollevare il problema”.

Aggiornamento dalla polizia municipale: “Abbiamo parlato con il farmacista alle 19.30 e abbiamo rimosso il camioncino Ford intorno alle 20.30. Ma ci è voluto più tempo per le dimensioni del mezzo. Atm si è dovuta affidare a una ditta esterna”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Produttori di nocciole da tre generazioni: alla scoperta dell’oro dei Nebrodi VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED