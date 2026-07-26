 Messina. Discariche illegali di rifiuti, gli incivili non si fermano

Messina. Discariche illegali di rifiuti, gli incivili non si fermano

Segnalazione WhatsApp

Messina. Discariche illegali di rifiuti, gli incivili non si fermano

domenica 26 Luglio 2026 - 08:40

"Messina Servizi pulisce e si ritorna ad abbandonare rifiuti in strada. E pensare che le isole ecologiche sono gratis", segnala un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Una vergogna a cielo aperto. Nemmeno un mese fa Messina Servizi aveva decorosamente pulito ed ecco nuovamente persone che non riesco a definire, in via Ballaroto angolo via Calapso,  che fanno a gara la sera tardi a buttare di tutto sulla strada: ingombranti, un condizionatore, mobili, frigo, vestiti, rifiuti di ogni genere. Pensate c’è anche puntata una telecamera, ma non so se funziona.  Speriamo che chi di dovere intervenga e che vengano presi tutti i provvedimenti necessari affinché si possano individuare e punire i responsabili presenti e futuri. Scempio per la nostra amata città deturpata da gente insensibile. Signor sindaco, prenda provvedimenti, perché si sono spese enormi cifre per fare le bellissime isole ecologiche che sono gratis.  Proporei di controllare se pagano la Tari per i rifiuti perché non si comprende questo comportamento”.

In effetti proprio nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, il sindaco Basile ha annunciato che a breve lancerà una nuova campagna di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Speriamo che serva a debellare definitivamente un fenomeno che dura da troppo tempo.

Discarica in via Calapso 4
Discarica in via Calapso 6
Discarica in via Calapso 5
Discarica in via Calapso 3
Discarica in via Calapso 2
Discarica in via Calapso

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