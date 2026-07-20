Messina, la cura del territorio e la necessità del decentramento

La prima richiesta dei cittadini è avere più attenzione a ogni angolo di città. Da qui la necessità di un nuovo ruolo per le sette Circoscrizioni

MESSINA – La prima richiesta dei cittadini è la cura del territorio. L’attenzione quotidiana nei confronti di luoghi spesso immersi nel degrado. Viabilità, pulizia, decoro urbano, servizi su misura di chi abita a Messina: questi sono alcuni degli elementi che emergono anche nei commenti dei lettori. Da qui tante reazioni e critiche alla lettera del “turista per caso”, Elvio Russo, che ha trovato Messina “vivibile, pulita e accogliente”. Ma una cosa non esclude l’altra: il fatto che ci siano stati dei miglioramenti negli ultimi anni non esclude che ancora ci voglia un lavoro enorme e che siano tante le zone, e non solo in periferia, da risanare.

Sia le istituzioni, con l’amministrazione comunale, sia i cittadini, se pensiamo alle discariche abusive e ai comportamenti degli incivili, devono fare la loro parte. E la strada sarà lunga per una Messina sempre più, si spera, all’altezza della sua bellezza in tante occasioni tradita.

Sul piano politico e amministrativo uno strumento esiste per rafforzare la cura e l’attenzione nei confronti del vasto territorio cittadino e così pieno di situazioni problematiche. Ed è il decentramento.

Il decentramento da attuare con le sette Circoscrizioni protagoniste

Tra i primi atti della giunta Basile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la revisione del regolamento delle Circoscrizioni di decentramento funzionale. Ed è un segnale importante. L’obiettivo è rafforzare “il ruolo delle Circoscrizioni come strumenti di prossimità amministrativa, partecipazione e ascolto dei territori, migliorando l’efficacia dell’azione comunale e l’interazione con i cittadini. Il provvedimento avvia un percorso strutturato di consultazione con le sette Circoscrizioni comunali, chiamate a esprimere osservazioni e proposte entro 120 giorni. Al termine della fase partecipativa, il testo aggiornato sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale”.

Questo può essere un passo giusto, se il decentramento non rimarrà un’araba fenice, per potenziare quell’indispensabile cura del territorio invocata a ragione dai cittadini. Solo con il coinvolgimento delle sette Municipalità, da rendere protagoniste di un cambiamento nel governo cittadino, sarà possibile dare la giusta attenzione a ogni angolo di città, tra periferie e villaggi. E spetta all’amministrazione comunale anche riorganizzare al meglio la macchina comunale, dopo le assunzioni, offrire servizi adeguati e rafforzare la vigilanza sui lavori. Solo una guida attenta a ogni dettaglio, e a ogni aspetto che rende complicata la quotidianità dei messinesi, potrà cambiare anche sul piano culturale l’idea che noi messinesi abbiamo di una città non di rado vista solo nei suoi aspetti negativi.

Dai Tir in città al trasporto pubblico da consolidare

Dal tema dei Tir e del traffico pesante in città all’esigenza di continuare a consolidare il trasporto pubblico, le questioni in ballo in termini di qualità della vita sono tante. La prima esigenza è quella di avere sempre antenne e occhi puntati sui tanti problemi che investono la nostra problematica, ma anche ricca di potenzialità inespresse, città. Da questo sguardo su Messina, nelle sue luci e nelle sue ombre, occorre ripartire.

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