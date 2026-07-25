Messina. “Ogni notte fuochi d’artificio a Cristo Re”

Gli incivili continuano a rendere la vita impossibile a chi abita nei pressi di Cristo Re. Serve un'attenzione costante da parte del Comune

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi scrivo per porre alla vostra attenzione un problema che ormai sta andando avanti da tempo immemore e a cui nessuno, ad oggi, è riuscito a porre rimedio. Il problema in questione riguarda i fuochi d’artificio che vengono sparati ogni santa sera allo scoccare della mezzanotte a Cristo Re”.

I residenti non ce la fanno più

Scrive il cittadino: “Gli abitanti che vivono negli edifici che sono praticamente di fronte alla zona, ovvero in Via Beata eustochia, Via Rocca Guelfonia, sono esasperati. Ogni notte vengono svegliati in maniera brusca, svegliando persone anziane, bambini, gli animali (i cani, che si mettono ad abbaiare). Le continue chiamate alle forze dell’ordine, e le denunce , non hanno portato sino ad ora a nulla. Ma è una questione che deve essere presa in esame e risolta, perché non si può più andare avanti così. Le persone sono esasperate”.

Un problema che persiste tutto l’anno

“È disturbo alla quiete pubblica, lì di fronte è zona residenziale. Da chiarire, non è un problema che si presenta solo d’estate, ma tutto l’anno. Ormai le persone hanno preso l’abitudine che per festeggiare qualsiasi ricorrenza (compleanni o altro) si ritrovano lì e fanno scoppiare i fuochi”.

La problematica sollevata dal lettore è da anni oggetto di segnalazioni al nostro giornale. L’amministrazione comunale ha messo in atto nel tempo diversi azioni volte a debellare questo assurdo fenomeno. Evidentemente, però, la pervicacia degli incivili rende necessaria una presenza costante e un monitoraggio continuo che, attraverso adeguate sanzioni, conduca alla risoluzione definitiva di un disagio non più tollerabile e non soltanto per chi abita nella zone limitrofe a Cristo Re.