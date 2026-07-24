Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO

Il sito produce idrogeno tramite energia solare. Ecco come si ricaricano le biciclette e i bus elettrici ibridi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Storie di imprese e di idee” è un nuovo progetto di Tempostretto, finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del Programma “Sicilia che Piace”, finalizzato a promuovere le eccellenze produttive dell’isola. Nel corso di 10 puntate racconteremo 10 storie imprenditoriali siciliane. Dalla costa ionica ai Nebrodi: continua il viaggio alla scoperta delle aziende del nostro territorio.

“Sicilia che piace” sbarca a Capo D’Orlando

Oggi il nostro viaggio passa da Capo D’Orlando. Innovazione e ricerca sono le parole d’ordine. Ecco il progetto sperimentale del CNR ITAE nel sito distaccato di Capo D’Orlando. “Hydrogen filling station” è il nome dell’hub creato dal Centro Nazionale di Ricerca di Messina nel 2012. In questo luogo viene prodotto idrogeno verde tramite l’energia solare. Tutta la struttura è coperta da pannelli fotovoltaici che catturano l’energia del sole appunto. Poi l’energia viene trasferita in un elettrolizzatore ed è li che avviene la trasformazione in idrogeno verde. Poi avviene lo stoccaggio e infine il passaggio alla colonnina di rifornimento per i mezzi elettrici ibridi a idrogeno.

“Produciamo idrogeno verde tramite energia solare”

A guidarci nel racconto di questa fonte energetica alternativa sono i ricercatori del CNR ITAE. La responsabile del sito è la prima ricercatrice Laura Andaloro. “Il progetto nasce con l’idea di creare un sito sperimentale in cui testare l’economia dell’idrogeno. Abbiamo cercato di realizzare un sistema di produzione di idrogeno alimentato da fonte rinnovabile. Abbiamo realizzato anche dei veicoli a idrogeno, come un bus elettrico ibrido e delle biciclette con i loro stalli per la ricerca”, spiega l’ingegnera.

Il primo ricercatore Giorgio Dispenza ci mostra come funzione l’impianto di produzione. E’ qui che si produce idrogeno attraverso l’acqua. L’elettrolizzatore scinde la molecola dell’acqua in idrogeno e ossigeno. La ricercatrice Ilenia Belviso racconta quali sono i vantaggi dell’utilizzo dell’idrogeno come fonte energetica.

“Sicilia che piace”, un progetto cofinanziato dalla Regione

“Sicilia che piace” è un’iniziativa cofinanziata dalla Regione Siciliana, grazie all’assessorato alle Attività Produttive. Tempostretto ha partecipato presentando il progetto “Storie di imprese e di idee”. L’intenzione strategica del progetto è quella di fare da cassa di risonanza e promozione alle eccellenze agro-alimentari, alle aziende operanti nel contesto della nautica e dell’economia del mare, alle imprese artigiane e a quelle della moda e dell’oreficeria, in particolare a quelle che usano materiali ecosostenibili. Visiteremo aziende votate all’innovazione di prodotto e di processo, all’uso di fonti alternative di energia e al rispetto delle compatibilità ambientali, anche eventualmente sostenute da programmi di finanziamento dell’Amministrazione Regionale.