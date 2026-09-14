 21 nuovi operatori assegnati alla Questura di Messina e 22 ai Commissariati della provincia

21 nuovi operatori assegnati alla Questura di Messina e 22 ai Commissariati della provincia

Redazione

21 nuovi operatori assegnati alla Questura di Messina e 22 ai Commissariati della provincia

lunedì 14 Settembre 2026 - 13:10

In tutto sono 43 nuovi agenti e assistenti

La Questura di Messina dà il benvenuto ai 43 nuovi operatori della Polizia di Stato assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in potenziamento degli organici della Questura di Messina e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della Provincia.

Si tratta di agenti e assistenti della Polizia di Stato, provenienti da altre sedi del territorio nazionale che, a partire da oggi, verranno assegnati alle differenti articolazioni peloritane, rafforzando prevalentemente le attività di prevenzione e controllo del territorio.

Nel dettaglio, 21 operatori sono stati assegnati agli uffici della Questura e 22 distribuiti nei Commissariati di Pubblica Sicurezza della riviera ionica e tirrenica.

Accolti stamani dal questore Salvatore La Rosa, sono stati inseriti nei differenti ambiti in cui presteranno servizio e forniranno il loro valido contributo.

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