Crollo Pistunina, c’è un quarto indagato

La Procura vuole ascoltare anche l'ingegnere responsabile del collaudo del palazzo. Mercoledì i funerali dei Leone

Messina – C’è un quarto indagato per il crollo del palazzo Leone a Pistunina. Si tratta dell’ingegnere Francesco Colonna, oggi 91enne, che si è occupato del collaudo della struttura, completato nel 1992. L’inizio dell’edificio, la cui progettazione fu affidata all’ingegnere Carmelo Leone, anche lui indagato, risale al 1989, mentre nel 1996 ha subito un secondo intervento rilevante, di ampliamento.

Palazzo crollato, indagato il responsabile del collaudo

L’ingegnere Colonna è stato avvisato dal pool di magistrati che si occupa del caso dopo l’analisi della corposa documentazione acquisita dai carabinieri, andata allo “scan” degli investigatori per ricostruire tutta la storia dell’edificio, alla ricerca di risposte sulle cause della tragedia del 30 luglio scorso. L’avviso di garanzia è scattato per permettere ai magistrati di ascoltare anche lui, con le garanzie difensive previste.

Crollo Pistunina, i funerali delle vittime

Intanto mercoledì 16 settembre in Cattedrale si terranno i funerali di Carmelo, Rosa e Sara Leone e di Santino Magazzù. A officiare la cerimonia sarà il vescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla. Mentre oggi sono ripresi gli accertamenti nel parcheggio rosso di San Filippo, dove i consulenti tecnici stanno setacciando il materiale proveniente dalle macerie del palazzo collassato, alla ricerca di elementi strutturali utili a capire cosa è accaduto quel maledetto 30 luglio, il giorno che quattro metri di macerie e il calore sviluppato dall’impianto fotovoltaico in fusione hanno portato via per sempre sei persone e spezzato la vita di 3 famiglie.