Mobilità abitativa nelle case popolari: pubblicato avviso per la formazione dell’elenco degli aventi diritto

Dal 28 settembre al 16 ottobre 2026 sarà possibile presentare la domanda esclusivamente online

È in pubblicazione all’albo pretorio online sul sito del Comune di Mesina l’Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di famiglie aventi diritto alla mobilità abitativa negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), approvato con Determinazione Dirigenziale numero 3914 del 24 aprile 2026. L’avviso è finalizzato a rispondere alle motivate esigenze di cambio alloggio degli assegnatari definitivi di case Erp di proprietà comunale, attraverso la formazione di un elenco che sarà utilizzato in occasione della disponibilità di alloggi idonei alla mobilità abitativa.

Chi può presentare la domanda

Per partecipare all’avviso è necessario, alla data di scadenza della domanda, possedere tutti i requisiti previsti dal bando. In particolare, il richiedente deve:

possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa e dal Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi Erp;

essere assegnatario di un alloggio Erp da almeno cinque anni ;

; essere in regola con il pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali, oppure essere titolare da almeno sei mesi di un accordo di rateizzazione della morosità, con pagamenti regolarmente effettuati;

in alternativa, avere estinto integralmente l’eventuale morosità prima della presentazione della domanda.

È inoltre necessario trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall’avviso, tra cui la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità grave o invalidità pari o superiore all’80%, minori titolari di indennità di frequenza, oppure di un componente con età superiore ai 65 anni; condizioni di antigienicità dell’alloggio certificate dall’Asp; oppure la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Come e quando presentare la domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, attraverso lo Sportello telematico del Comune di Messina, a questo indirizzo.

Le istanze potranno essere inoltrate: dalle ore 10 del 28 settembre 2026 alle ore 10 del 16 ottobre 2026. Le domande saranno inserite in un elenco secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di ricezione dell’istanza. Saranno successivamente esaminate in ordine cronologico in relazione alla disponibilità di alloggi idonei alla mobilità.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dall’avviso, in relazione alla condizione dichiarata, tra cui le certificazioni relative a disabilità o invalidità, l’eventuale attestazione di antigienicità rilasciata dall’Asp o la documentazione relativa agli interventi edilizi richiesti. L’elenco avrà validità di un anno dalla data di pubblicazione ufficiale. Gli alloggi destinati alla mobilità abitativa saranno individuati nella misura del 10% degli alloggi di nuova assegnazione, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso. Il Comune ricorda inoltre che il cambio consensuale tra inquilini di alloggi Erp resta sempre consentito, in presenza dei presupposti previsti dalla legge e dal regolamento, anche in assenza delle specifiche condizioni richieste dall’avviso. In questo caso la richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente dai due richiedenti e presentata, con la documentazione necessaria, all’Urp del Comune di Messina.