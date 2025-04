A Reggio Calabria Atam come Atm: dedicato un bus a Sara Campanella

Sulla fiancata del mezzo la frase della giovane: "Mi amo troppo per stare con chiunque". Falcomatà: "Ragazze, non siete sole"

MESSINA – A distanza di quasi un mese dalla morte di Sara Campanella, Atam ha voluto replicare a Reggio Calabria l’iniziativa avviata da Atm con un bus dedicato alla 22enne uccisa sul viale Gazzi, a Messina. Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo calabrese Giuseppe Falcomatà, che ha mostrato la foto di un bus con la scritta: “Mi amo troppo per stare con chiunque”. È questo uno dei messaggi che Sara aveva scritto sui social e che è stato rilanciato in tutta Italia dopo la notizia della sua morte.

Falcomatà ha spiegato: “A quasi un mese da questo ennesimo tragico femminicidio, la città di Reggio Calabria, riprendendo un’iniziativa del Comune di Messina, ha voluto ricordare Sara con un bus di Atam a lei dedicato. Perché la storia di Sara è anche quella di tante altre ragazze uccise prima e dopo di lei.

Non ci rassegniamo all’idea che ciò che è avvenuto sia ‘normale’ o, peggio ancora, un ‘incidente di percorso’. L’attenzione sul tema della violenza di genere non può e non deve cadere nel silenzio.

‘Mi amo troppo per stare con chiunque’. Un messaggio potentissimo di indipendenza ed autodeterminazione, di rispetto per se stessi, la possibilità di scegliere, di decidere. Una bandiera di libertà da sventolare ogni giorno, affinché la violenza, fisica o psicologica che sia, non prevalga. Mai. Care ragazze non siete sole. Siamo qui. Se qualcosa non va, chiamate il 1522. Siamo dalla vostra parte”.