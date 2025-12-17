Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina

Dal recente dibattito cittadino emerge la tendenza ad avere uno sguardo rivolto al passato. La città ha bisogno di uno scatto in avanti

di Marco Olivieri

MESSINA – Una città spesso chiusa in sé stessa, provinciale e poco propensa a mettersi in discussione. Cosa deve fare Messina per recuperare fiducia? Per invertire la rotta dopo decenni di deturpazione della propria bellezza? Intanto, in vista delle future amministrative nel 2027, salvo sorprese, ci si potrebbe abituare a un confronto serio tra forze politiche contrapposte sul suo presente e sul suo futuro. Le avvisaglie, però, di uno sguardo rivolto al passato già ci sono state. Il recente dibattito sulla pista ciclabile in via Geraci non promette nulla di buono. Invece di guardare in prospettiva a una città da migliorare, con le sue potenzialità e i suoi notevoli elementi critici, si preferisce assecondare facili slogan, rimanendo in superficie. Si parla alla pancia di un elettore incattivito tra troppi problemi, invece di guardare la realtà in tutta la sua complessità.

Il tema, in una Messina rivolta al futuro, non dovrebbe essere abbattere le piste ciclabili e assecondare la nostalgia canaglia di chi vuole una Messina prigioniera delle auto in tripla fila, illudendosi che così il commercio ritornerà fiorente come quando non c’era Internet. Bensì incalzare l’amministrazione comunale, e sapersi proporre come alternativa, su come gestire al meglio il progressivo rafforzamento della cosiddetta mobilità sostenibile. Cosa che ha fatto solo Fiab Messina Ciclabile, spostando il discorso dall’oscurantismo di alcune posizioni alla necessità di rafforzare un processo necessario.

Più trasporto pubblico e più isole pedonali nel futuro di Messina

Lo ribadiamo: inserire in un unico calderone le critiche sia legittime, sia gratuite su parcheggi d’interscambio e piste ciclabili, non aiuta a mettere in luce la necessità di costruire una città su misura di anziani, bambini, giovani, adulti e persone con disabilità. Più trasporto pubblico, più misure studiate per chi è in difficoltà, più spazi da riconquistare alla cittadinanza, più isole pedonali, più piste ciclabili: se Messina ha un futuro, deve averlo anche nell’abbattimento di un modello auto-dipendente che ha portato all’attuale disastro della viabilità. Il tutto senza parlare, ma ci ritorneremo, sulla presenza dei tir nella zona Boccetta e della necessità di respirare un’aria pulita.

Città universitaria internazionale, con la porta spalancata verso lo scambio multiculturale, nuove prospettive occupazionali, apertura alle imprese innovative, rilancio e riqualificazione del commercio, progettualità rivolta alla rigenerazione urbana e alla giustizia sociale, la gestione al meglio dei progetti in corso e quelli nuovi da programmare: sono moltissimi gli argomenti da sviluppare. Ma sono più complicati rispetto al facile attacco alle piste ciclabili. E Messina non si può più permettere un dibattito così asfittico. E privo d’attenzione verso il futuro.

