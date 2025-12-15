La segnalazione di un cittadino. "Mi auguro che Amam possa intervenire prima possibile con efficacia"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Persistente problema fognario a Massa Santa Lucia che abbiamo segnalato da diversi giorni ad Amam. Invio due foto. La prima riguarda un problema che persiste da circa due anni, dove l’Amam interviene ma poi si ripresenta dopo 15/20 giorni. La seconda foto è relativa a un problema all’uscita del villaggio in direzione Castanea. La prima foto è stata scattata il 14 dicembre, la seconda il 6 dicembre”.

Continua il cittadino: “Le persone che hanno partecipato alla processione del 13 dicembre (era il giorno di Santa Lucia) sono state costrette a passare nei liquami. Mi auguro che la partecipata intervenga subito”.

