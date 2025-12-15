 "Problema fognario a Massa Santa Lucia"

“Problema fognario a Massa Santa Lucia”

Segnalazione WhatsApp

“Problema fognario a Massa Santa Lucia”

lunedì 15 Dicembre 2025 - 17:17

La segnalazione di un cittadino. "Mi auguro che Amam possa intervenire prima possibile con efficacia"

MESSINA –  Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Persistente problema fognario a Massa Santa Lucia che abbiamo segnalato da diversi giorni ad Amam. Invio due foto. La prima riguarda un problema che persiste da circa due anni, dove l’Amam interviene ma poi si ripresenta dopo 15/20 giorni. La seconda foto è relativa a un problema all’uscita del villaggio in direzione Castanea. La prima foto è stata scattata il 14 dicembre, la seconda il 6 dicembre”.

Problema fognario a Massa Santa Lucia
Problema fognario a Massa Santa Lucia
Problema fognario a Massa Santa Lucia
Problema fognario a Massa Santa Lucia


Continua il cittadino: “Le persone che hanno partecipato alla processione del 13 dicembre (era il giorno di Santa Lucia) sono state costrette a passare nei liquami. Mi auguro che la partecipata intervenga subito”.
.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED