A Roccella un veliero con 72 migranti: anche due bimbi sotto i 6 mesi - Tempostretto

Siamo ormai all'ottantaduesimo sbarco sulle coste della Locride dall'inizio dell'anno e al tredicesimo nel giro di 15 giorni appena

ROCCELLA JONICA – Ancora uno sbarco a Roccella.

Stavolta, ad arrivare è stato un veliero con 72 migranti a bordo in prevalenza iracheni e afgani. Nel gruppo anche diversi minori, tra cui due bimbi rispettivamente di 5 e 2 mesi.

Si tratta dell’82esimo sbarco dell’anno sulle rive della Locride, e – in particolare – del tredicesimo approdo in una quindicina di giorni.



I profughi – intercettati da militari delle Fiamme gialle – hanno raccontato di essere di partiti da un porto della Turchia cinque giorni fa.

