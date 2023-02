Rometta, compostiere gratuite dal Comune e riduzione sulla TARI

Il Comune di Rometta torna a fornire gratuitamente le compostiere per l’umido, con conseguente diminuzione della tassa sui rifiuti

ROMETTA – Ancora iniziative dedicate alla raccolta differenziata nel Comune di Rometta, dove alla cittadinanza viene fornita gratuitamente la compostiera necessaria a smaltire in casa l’umido. L’iniziativa, proposta più volte nel corso degli anni, mira a ridurre i costi dello smaltimento dei rifiuti con una diminuzione della tassa sui rifiuti.

«Con la compostiera domestica si da una mano all’ambiente -spiega il sindaco Nicola Merlino- al tempo stesso si diminuiscono i costi per lo smaltimento dei rifiuti e si ottiene una riduzione sulla Tari».

Il primo cittadino è quindi entrato più nel dettaglio della questione, spiegando come l’umido sia uno dei rifiuti più costosi da smaltire al momento attuale: «Come è noto, a causa della mancanza di strutture o discariche per smaltire l’umido in Sicilia, i comuni sono costretti a trasportarlo in strutture fuori dal territorio siciliano, con un notevole aumento dei costi di trasporto (spesso triplicato). L’utilizzo delle compostiere, che il comune continua a fornire gratuitamente, non solo fa ottenere immediati sgravi fiscali ad ognuno, ma consente anche una diminuzione dei corposi costi di trasporto e di smaltimento senza i quali i comuni saranno costretti ad aumentare, a loro volta, le tariffe».

Nello specifico le riduzioni per chi fa uso di compostiera sono di 30 euro per nucleo familiare con un solo componente, 50 euro per nucleo familiare con due componenti, 70 euro per nucleo familiare con tre componenti, 90 euro per nucleo familiare con quattro componenti, 110 euro per nucleo familiare con cinque componenti e130 per nucleo familiare con sei o più componenti.

Rometta si è più volte distinta per gli ottimi risultati conseguiti nell’ambito della raccolta differenziata, registrando nel 2021 l’87,50% di rifiuto differenziato ottenendo più volte il titolo di comune virtuoso.