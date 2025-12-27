Reggio. Polizia Locale: sequestrati oltre 4700  di artifizi pirotecnici venduti abusivamente

I controlli previsti dalla Polizia Locale continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale

.

REGGIO CALABRIA – La Polizia Locale, ha posto sotto sequestro oltre 4700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente.

Le attività implementate in ossequio a specifica direttiva ministeriale, ha consentito di individuare un soggetto soggetti privo di autorizzazione e di alcun titolo abilitativo, che poneva illegalmente in vendita materiale pirotecnico, peraltro su area pubblica.

Un secondo soggetto, munito di licenza , è stato sanzionato perché irrispettoso delle prescrizioni autorizzative. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 60000/. euro , e sequestrati oltre 4700 artifizi pirotecnici.

Il materiale esplodente dopo la messa in sicurezza è stato affidato in custodia ad una ditta specializzata nel settore. I controlli continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale.