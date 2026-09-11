Abbonamenti gratuiti agli studenti ma non per tutti. Se il nome “Villaggio” fa la differenza

Il consigliere Libero Gioveni, solleva la questione sulle anomalie del trasporto scolastico, chiedendo un intervento immediato del sindaco Federico Basile

«Ogni anno di questi periodi è sempre la solita musica, che però va assolutamente cambiata». Lo dicec il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, in riferimento alle centinaia di studenti che, per un abbaglio normativo e regolamentare ormai obsoleto, non possono usufruire dell’abbonamento gratuito per recarsi a scuola.

Gioveni sintetizza la regola ostativa spiegando che «lo studente che risiede nella Circoscrizione dove risulta ubicata la scuola che frequenta non ha diritto all’abbonamento, a meno che non risulti nel certificato di residenza che la propria casa di abitazione sia ubicata in un villaggio o in una contrada».

Le norme e il taglio dei quartieri

L’esponente di FdI chiarisce che il divieto è regolamentato «dalla vecchissima legge regionale 24 del 1973 e dalle successive leggi regionali 14 del 2002 e 4 del 2003», normative che evidenziano due palesi incongruenze.

In merito alla prima criticità, il consigliere evidenzia che «la legge del 1973 era stata pensata esclusivamente per gli studenti dei piccoli Comuni che si recavano in una scuola ubicata in un altro Comune, ma le modifiche introdotte nel 2002 e 2003 erano state pensate — e la cosa poteva avere un senso — quando le Circoscrizioni a Messina erano ben 14, quindi con una bassissima possibilità per gli studenti di ritrovarsi la propria scuola nella stessa Circoscrizione di residenza».

Con la riduzione delle Circoscrizioni da 14 a 6 e poi alle attuali 7, i territori sono diventati molto più vasti. «È ovvio che vi siano molti casi in cui vengono negati gli abbonamenti ma che, proprio per la rilevante distanza fra scuola e abitazione, tale condizione geografica genera comunque una discriminazione» osserva Gioveni.

A supporto della tesi, il capogruppo porta un esempio concreto: «Uno studente del Quasimodo o del Minutoli che risiede a Camaro Superiore o a Bisconte, nonostante la lunga distanza o il percorso urbano che richiede più autobus da prendere, non ha diritto all’abbonamento perché queste scuole risultano ubicate nella medesima Circoscrizione di appartenenza, che è in questo caso la terza».

Il paradosso del termine “Villaggio”

La seconda incongruenza riguarda la dicitura anagrafica. «Se nel certificato di residenza dello studente che frequenta una scuola ricadente nella stessa Circoscrizione risulta la parola “villaggio” o “contrada”, l’abbonamento invece viene rilasciato» sottolinea il consigliere.

Questo genera un vero e proprio paradosso: «Uno studente dell’Istituto Minutoli che risiede a “Villaggio” Aldisio ha diritto all’abbonamento, nonostante a scuola lo stesso studente ci potrebbe andare, e probabilmente ci va, anche a piedi».

La richiesta di una deroga urgente

I rilievi portano il capogruppo a concludere che «è evidente che occorre porre rimedio a questo obbrobrio normativo». Nelle more che la Regione intervenga, Gioveni conclude: «Di questo mi farò carico con la mia deputazione, ma invito il sindaco Basile e l’assessore alla Pubblica Istruzione Vadalà ad intervenire con una deroga nei confronti di tutti quegli studenti che sono vittime di questi cavilli normativi, poco comprensibili e digeribili alle loro famiglie».