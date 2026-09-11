Fronte temporalesco sul Messinese, poi domenica qualche grado in meno e aria più secca

I fenomeni, dove si verificheranno, potranno risultare anche intensi ma di breve durata

Come avevamo anticipato per primi in questo articolo nella giornata di domani, un fronte temporalesco, in sviluppo sul basso Tirreno, raggiungerà il Messinese tirrenico, causando rovesci, ma anche locali nubifragi. Si tratta di un peggioramento di tipo tardo estivo, prodotto dall’affondo di una saccatura atlantica, con a seguito masse d’aria più temperate, e fresche in quota, di origine atlantica. L’aria più fresca in quota, scorrendo sopra lo strato di aria umida e calda preesistente sopra il Tirreno, instabilizzerà la colonna troposferica, innescando forti moti ascensionali che favoriranno lo sviluppo di sistemi temporaleschi a mesoscala. Sui mari ad ovest della Sicilia si formeranno dei sistemi temporaleschi a mesoscala (grossi ammassi temporaleschi dove le precipitazioni sono distribuite in modo non uniforme) che daranno luogo a rovesci e temporali, con il rischio di qualche locale nubifragio entro il pomeriggio di sabato, soprattutto sulla fascia tirrenica e sulla zona nord di Messina. I fenomeni, dove si verificheranno, potranno risultare anche intensi ma di breve durata.

Fortunatamente si tratterà di un passaggio piuttosto veloce, anche se localmente ci potranno essere dei disagi, per allagamenti istantanei e rapide piene dei piccoli corsi d’acqua. Già domenica il sole tornerà a fare capolino, fra nubi sparse e qualche altro rovescio possibile solo sulla costa tirrenica. Dopo il passaggio instabile le temperature caleranno solo di un paio di gradi. Quasi in linea con le medie di settembre, secondo la media degli ultimi 60 anni. Il maestrale che spirerà fra debole e moderato contribuirà a pulire l’aria, rendendola limpida e tersa.

Sabato 12 settembre 2026

Al mattino ancora tempo d’attesa, con schiarite e rapidi annuvolamenti, in progressione da ovest verso est. Fra la tarda mattinata e il pomeriggio un MCS approccerà la costa tirrenica del Messinese da ovest, fino allo Stretto, causando rovesci e temporali, con il rischio di qualche locale nubifragio entro il pomeriggio di sabato, soprattutto sulla fascia tirrenica e sulla zona nord di Messina. Nelle zone colpite non mancheranno allagamenti istantanei e forti raffiche di vento. Qualche scroscio raggiungerà pure l’area ionica, nel pomeriggio. Verso sera il tempo andrà a migliorare, con schiarite e un calo delle temperature. La sera si scenderà sotto i +22°C, dopo 3 mesi di minime sopra i +25°C. In serata entrerà il maestrale che incresperà il Tirreno, mentre lo Ionio e lo Stretto resteranno quasi calmi.

Domenica 13 settembre 2026

Giornata variabile, fra spazi di sole, anche ampi, e nubi di passaggio. Al primo mattino non è ancora del tutto escluso qualche locale rovescio sull’area tirrenica e nello Stretto. Nel corso della giornata le schiarite prevarranno sugli annuvolamenti. La giornata sarà più piacevole, a seguito del calo dei tassi dell’umidità relativa e delle massime non oltre i +28°C. Il maestrale che spirerà fra debole e moderato contribuirà a pulire l’aria, con il Tirreno mosso, da quasi calmi a poco mossi gli altri mari.

Tendenza per la prossima settimana

La settimana si aprirà all’insegna di condizioni atmosferiche dettate da una certa variabilità positiva, con frangenti di sole, alternati ad annuvolamenti e a fasi un po’ più instabili, anche se il rischio di nuovi episodi piovosi rimane basso e soprattutto molto irregolare nella distribuzione. Le temperature, pur vicine le medie, rimarranno elevate, con massime sui +27°C +28°C.