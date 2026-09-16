 Abolito (per un anno) il bollo per auto fino a 80kW di potenza e motoveicoli

Abolito (per un anno) il bollo per auto fino a 80kW di potenza e motoveicoli

Gianluca Santisi

Abolito (per un anno) il bollo per auto fino a 80kW di potenza e motoveicoli

mercoledì 16 Settembre 2026 - 17:55

L'esenzione è prevista nel 2027. Giorgia Meloni: "Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Secondo quanto anticipato dall’Ansa, il taglio delle accise sul gasolio è stato prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. Abolito anche il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L’esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80Kw. L’esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un’auto.

“Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli, con un’esenzione per un solo veicolo a cittadino”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti – ha aggiunto la premier – in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale”.

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