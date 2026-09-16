 La Team Volley Messina conferma Flora Frigione in attacco

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Redazione

La Team Volley Messina conferma Flora Frigione in attacco

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mercoledì 16 Settembre 2026 - 19:00

Flora Frigione farà ancora parte dell’attacco biancorosso, quarto anno consecutivo per lei alla Team Volley Messina

MESSINA – Proseguono le presentazioni in casa Team Volley Messina riguardanti la prima squadra femminile. Nel gruppo allenato da coach Giovanni Di Mauro ci sarà anche Flora Frigione, classe 2004 e che nella passata stagione si è disimpegnata più nel ruolo di opposto che in quella di schiacciatrice, ma è in grado di giocare in entrambe le posizioni.

Per Frigione si tratta del quarto anno consecutivo con la Team Volley Messina in cui ha giocato sempre nella prima squadra biancorossa, in precedenza era tesserata dell’Unime con cui ha disputato dai tredici anni in su i campionati giovanili con esperienze in Seconda e Prima Divisione, da quest’ultima anche la promozione in Serie D prima del trasferimento in biancorosso.

“Sono contentissima di continuare la mia esperienza alla Team Volley – così Flora Frigione sulla riconferma – Felice di continuare con il gruppo storico di ragazze con cui mi sono sempre trovata bene. Penso che il campionato di Serie D sarà più alla nostra portata e sono convinta che potremo prenderci grandi soddisfazioni. Abbiamo voglia di rivincita, riscatto e di dimostrare ciò che sappiamo fare in campo”.

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