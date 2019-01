Tombini, allagamenti e fontane, il Comune passa la palla all'Amam

MESSINA - Il Comune affiderà la gestione della rete delle acque bianche all'Amam, tramite apposito contratto di servizio. Lo ha annunciato il sindaco Cateno De Luca al termine di un incontro col presidente dell'Azienda acque, Salvo Puccio.

Ad ogni temporale, "esplodono" diversi tombini e alcune zone della città si allagano. "Si avranno interventi immediati sulle caditoie e sulla rete di raccolta acque bianche - prosegue il sindaco -, programmando interventi di adeguamento della stessa rete al fine di ottimizzare la relativa gestione e contenere la fuoriuscita di liquami".

Situazione simile per le fontane, il cui obiettivo è quello di riattivarle tutte. Al momento sono di competenza del Comune, ma "ho chiesto al presidente dell'Amam di farsene carico e così sarà fatto. Nel frattempo, dietro concertazione e convenzione con con i presidenti di Quartiere, sono stati avviati i lavori di ripristino delle fontane dislocate sul territorio cittadino. Sei di queste fontane sono già state riattivate ed altre se ne riattiveranno nei prossimi mesi. Con gli stessi presidenti sono state sottoscritte convenzioni per la segnalazione dei guasti”.

Novità in vista anche per le lunghe code agli sportelli di viale Giostra. "Con i concorsi in via di espletamento - dice De Luca - è stata impartita direttiva di adeguare l'offerta di front office alle reali esigenze degli utenti. Inoltre, dietro concertazione con i presidenti di quartiere, e viste le richieste di alcuni di loro, si è deciso di avviare uno sportello decentrato presso una sede in area sud della città, per poi passare ad una turnazione giornaliera in altre aree".