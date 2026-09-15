L’Acr Messina tutto l’anno al “Franco Scoglio”. La gara con la Nebros alle 15:30

Le parole del presidente Davis chiudono le porte al Celeste

MESSINA – La prima di campionato in casa dell’Acr Messina 1900 in Eccellenza si disputerà alle 15:30 di domenica 20 settembre contro la Nebros, come da calendario. La questura non ha infatti dato l’ok allo spostamento alle 20.30. Per l’Acr Messina si tratterà del terzo derby in quattro partite ufficiali dopo l’andata e ritorno con la Messana Riviera di Coppa. La non novità è che non è stato segnalato cambio di impianto e quindi già dal documento della Lnd Sicilia si intuiva si sarebbe rimasti al “Franco Scoglio”.

Nella serata di lunedì poi il presidente Justin Davis, in Sicilia in questi giorni che ha seguito la squadra nell’esordio del “Fontana”, ha messo una parola chiara e definitiva sull’utilizzo dello stadio. Il numero uno biancoscudato, intervenuto a Contropiede trasmissione condotta da Pietro Di Paola, ha detto chiaramente che il Messina resterà e giocherà allo stadio “Franco Scoglio” tutte le partite casalinghe della stagione. Ricordiamo però che gli allenamenti saranno al “Giovanni Celeste”.

Dopo mesi di richieste al Comune e una campagna che in parte ha spinto per il ritorno nello storico stadio cittadino quasi un dietrofront. La motivazione sarebbe una scelta tecnica dettata dal mister e capiamo che se possa esserci un vantaggio a giocare in un campo piuttosto che in un altro in questa stagione così particolare, e dove il Messina deve macinare vittorie su vittorie, è giusto andare in questa direzione.