 Ad Antillo maxi esercitazione della Protezione civile regionale

Ad Antillo maxi esercitazione della Protezione civile regionale

Redazione

Ad Antillo maxi esercitazione della Protezione civile regionale

mercoledì 03 Giugno 2026 - 18:07

Impiegati 120 volontari e una quarantina di mezzi

ANTILLO – Si è svolta nei contrafforti boschivi che fronteggiano la cittadella sportiva di Antillo l’esercitazione organizzata dal DPCR Sicilia della Protezione Civile, con 120 volontari e una quarantina di automezzi, tra cui 25 Pick Up AIB, Autobotti, Camion e mezzi per la Logistica. La macchina esercitativa in effetti già “girava” nella sua complessità, da alcuni giorni, fatti di sopralluoghi e decisioni preventive; gli onori di casa, nel senso di accoglienza e ottimizzazione della location Antillese, erano stati pianificati dai volontari della locale Sezione ERA Città di Antillo e Valli d’Agrò coordinati dal Presidente Vincenzo Sturiale, di concerto con l’amministrazione comunale diretta dal sindaco Davide Paratore.

Negli spazi ritenuti idonei all’evento, sono state allestite una completa cucina mobile trasportata su modulo, che ha sfornato 170 coperti praticamente con molti alimenti a km zero, una centro mobile tenda comunicazioni con un ponte radio che ha aggiornato in tempo reale le fasi della esercitazione con la Sala Operativa TLC di Palermo in modalità trasmissiva HF, cioè senza utilizzo dei normali vettori di comunicazione su infrastrutture civili.


C’era anche una segreteria operativa sotto gazebo che si occupava di tutti gli adempimenti burocratici per ogni volontario. Anche se la rete internet era garantita da un “ombrello” locale predisposto dagli ospiti, attraverso i satelliti si sarebbe potuta ottenere connessione anche senza. E poi i Vigili del fuoco a sovrintendere le esercitazioni con le manovre più idonee, la Guardia Forestale, i soccorritori ed i Carabinieri. L’Ufficiale della Forestale Concetto Scarcella ha seguito le 20 performance dei Pick Up AIB delle sezioni partecipanti, dettando come approcciare le fasi di intervento e di spegnimento in totale sicurezza dei focolai che purtroppo ogni estate sono capaci di ferire zone sempre più ampie di macchia mediterranea. Gli operatori Volontari di Protezione civile sono attualmente 1400 con 320 mezzi, ai quali si aggiungeranno i 46 vincitori di concorso della Guardia Forestale. Nella bella Palestra inserita nella cittadella sportiva, vanto della comunità antillese, un palchetto con Bruno Manfrè, Capo Dipartimento Provinciale di Messina, che ha fatto il punto della situazione, con i saluti telefonici a Salvo Cocina, capo Regionale della Protezione Civile, e il plauso per Sturiale e Paratore per l’accoglienza e la predisposizione logistica di ERA- Antillo e della Amministrazione, da sempre in primissima linea nella eterna lotta di ogni estate contro tutti i principi di incendio boschivo.

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