Addio a don Turi, storico pescatore di Galati Marina

Un "lupo di mare". Salvatore Ingegneri era conosciuto da tutti nella zona. Oggi in tanti lo ricordano sui social

MESSINA – Alcuni lo chiamavano “l’ultimo pescatore”. Nella “sua” Galati Marina è morto Salvatore Ingegneri, per tutti don Turi. Aveva 94 anni. “Con enormi sacrifici ha mantenuto una famiglia con quattro figli. Ed era conosciuto nell’intera litoranea jonica. Un pescatore ammirato da tutti. Un punto di riferimento per i giovani. Una persona buona e saggia”, ci scrive il lettore Antonio Scavo.

Così il cugino Salvatore Ingegneri su Facebook (la foto è tratta dalla sua pagina Fb): “L’ultimo vero lupo di mare ci ha lasciati, uno dei pochi degni di portare questo appellativo. Un grande esempio per tutti, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro villaggio. Ho avuto il privilegio di averlo come ospite in un mio documentario girato qui nello Stretto. Custodisco gelosamente i suoi interventi, spero di poterli condividere presto anche con voi. Fai buon viaggio cugino”.