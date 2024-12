Addio a Enzo Trantino, leader della destra etnea

Padre del sindaco di Catania, l'avvocato e deputato per nove legislature aveva 90 anni

“Enzo Trantino è stato un esempio di coerenza, di correttezza, e di presenza della destra nelle istituzioni. Ai suoi familiari, a suo figlio che è sindaco di Catania, le affettuose condoglianze mie e di tutto il Senato”. Questo il cordoglio del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha postato su Facebook una foto d’archivio che lo vedeva assieme all’avvocato e leader della destra e a Nino Strano, per anni deputato e senatore, nel periodo dell’Msi (vedi immagine in evidenza). Trantino aveva 90 anni ed è stato deputato per nove legislature, passando dal partito monarchico al Movimento sociale italiano e poi Alleanza nazionale, e anche sottosegretario al ministero degli Affari esteri.

Il prossimo 19 dicembre, nella sala adunanze del Tribunale di Catania, avrebbe ricevuto il premio per i suoi 60 anni di attività forense. La camera ardente si terrà nello studio legale Trantino (fonte Ansa Sicilia).

Il ricordo di Musumeci e Bianco

Così il ministro Nello Musumeci: “Con Enzo Trantino se ne va l’ultimo autorevole rappresentante storico della destra etnea, noto e apprezzato ovunque in Italia. Per quelli della mia generazione, Enzo è stato un Maestro politico, un riferimento costante, un esempio inimitabile. Oggi ci sentiamo tutti un pò più soli”.

E l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco: “Con la morte di EnzoTrantino, scompare una delle figure più importanti della vicenda e della storia politica catanese. Per anni protagonista delle vicende cittadine e anche nazionali. Uomo di vera cultura giuridica e umanistica. Siamo stati in campi avversi e anche competitori, ma questo non ci ha impedito un dialogo improntato al reciproco rispetto personale e istituzionale. Le mie più sentite condoglianze ai familiari e, in particolare, al figlio Enrico Trantino, sindaco di Catania”.