Affermazione netta per il Volley Letojanni a Vibo Valentia - Tempostretto

È bastata poco più di un'ora di gioco agli jonici per aggiudicarsi l'intera posta vincendo per tre set a zero

VIBO VALENTIA – Una vittoria netta per il Volley Letojanni che in poco più di un’ora espugna il terreno di gioco di Vibo Valentia e conquista la matematica certezza di partecipare per il secondo anno consecutivo ai play-off promozione. Rigano si affida al solito sestetto con Balsamo in regia, Chillemi opposto, Battiato e Speziale centrali, Cortina e Torre martelli ricettori con Chiesa libero. Piccioni risponde con Guarascio in palleggio, Vizzari opposto, Mirarchi e Belluomo centrali, Iurlaro e Carta martelli ricettori con Pisani libero.

Tre punti fondamentali per la compagine jonica che si proietta già da oggi ai play-off. Sabato il match decisivo contro Viagrande per blindare il primo posto nella classifica del campionato nazionale di Serie B maschile.

Vibo Valentia – Volley Letojanni 22-25 18-25 15-25

La partita inizia con un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Letojanni prova con un doppio Cortina ad allungare (5-8) ma i padroni di casa approfittando di qualche errore in attacco degli ospiti pian piano recuperano fino al 9 pari. Torre prova a portare avanti i suoi ma i locali con Vizzari impattano sul 10 pari. La gara va avanti con le due squadre che si rincorrono ma Vibo precisa al servizio e grazie ad un attacco errato di Cortina va sul doppio vantaggio costringendo Rigano al primo discrezionale (19-17). Al rientro in campo Battiato a muro (anche oggi ottima la prestazione del centrale catanese) insieme a Balsamo guidano la rimonta e in un batter d’occhio i letojannesi sfruttando un errore in attacco dei locali ed un lungolinea di Torre vanno sul 23-20. Ci pensa Battiato con un primo tempo a chiudere la contesa rendendo vano il recupero dei calabresi.

Nel secondo set la capolista entra in campo molto più convinta e grazie al servizio molto efficace di Chillemi e Balsamo mette in difficoltà la ricezione ospite raggiungendo il massimo vantaggio sul 6-3. Ma i padroni di casa che non hanno nulla da perdere pian piano recuperano il gap e raggiungono Cortina e compagni sull’11 pari grazie ad un muro di Vizzari. Cortina e Battiato sempre presente a muro danno il primo strappo (11-14) e Piccioni chiede la sospensione. Al rientro in campo la musica non cambia e il duo Battiato-Torre confezione il più 6 (14-20). I padroni di casa provano ad accorciare ma Speziale in attacco e due ace di Torre chiudono il set (18-25).

Nel terzo parziale Sciuto prende il posto di Speziale e la gara inizia in equilibrio con le due squadre che si rincorrono fino al 5 pari. Cortina mette a terra un pallone difficile e Chillemi lo segue a ruota per il primo vantaggio (6-8). Saitta sostituisce Torre e il martello ricettore catanese si fa trovare subito pronto in attacco mettendo a terra tre palloni consecutivi dando il massimo vantaggio agli ospiti 9-15. A nulla valgono le sostituzioni operate da Piccioni in quanto i letojannesi volano grazie al neo entrato Sciuto ed a Cortina sul 12-20. La gara sembra ormai indirizzata con Vintaloro e Amagliani in campo nell’ultima parte del set e con Battiato che suggella l’ottima prova chiudendo la gara con l’ennesimo ace.

