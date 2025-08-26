Ai domiciliari con la droga, 19enne arrestato

A Messina centro. In casa i Cc hanno trovato marijuana e hashish

Deciderà il giudice se può rimanere ai domiciliari o deve andare in carcere il 19enne fermato dai Carabinieri di Messina centro perché, pur essendo agli “arresti in casa” è stato trovato con la droga.

Il giovane è stato sorpreso con lo stupefacente in casa durante un controllo dei militari della stazione Arcivescovado. Il 19enne si era liberato del braccialetto elettronico, lasciato in un terreno attiguo all’abitazione. Nell’appartamento gli uomini in divisa hanno trovato 73 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish.

In attesa della convalida davanti al giudice, è stato posto agli arresti, ancora una volta ai domiciliari. La sostanza stupefacente sequestrata è andata all’analisi di laboratorio dei Ris.