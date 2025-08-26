 Ai domiciliari con la droga, 19enne arrestato

Ai domiciliari con la droga, 19enne arrestato

Alessandra Serio

Ai domiciliari con la droga, 19enne arrestato

martedì 26 Agosto 2025 - 16:47

A Messina centro. In casa i Cc hanno trovato marijuana e hashish

Deciderà il giudice se può rimanere ai domiciliari o deve andare in carcere il 19enne fermato dai Carabinieri di Messina centro perché, pur essendo agli “arresti in casa” è stato trovato con la droga.

Il giovane è stato sorpreso con lo stupefacente in casa durante un controllo dei militari della stazione Arcivescovado. Il 19enne si era liberato del braccialetto elettronico, lasciato in un terreno attiguo all’abitazione. Nell’appartamento gli uomini in divisa hanno trovato 73 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish.

In attesa della convalida davanti al giudice, è stato posto agli arresti, ancora una volta ai domiciliari. La sostanza stupefacente sequestrata è andata all’analisi di laboratorio dei Ris.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
“Studio cinema a Roma ma sogno di raccontare Messina in un film” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED