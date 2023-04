Akademia batte la capolista Como, col quinto posto ora è virtualmente salva  - Tempostretto

Vittoria fondamentale per Akademia, la sesta consecutiva, che permette alle messinesi di scavalcare una rivale diretta nella rincorsa salvezza

CASNATE CON BERNATE – Non era andata giù a coach Bonafede la partita di andata, quando Messina aveva ceduto a Como in casa per 3-1, e al ritorno la formazione messinese ripaga e esattamente il trattamento ricevuto andando ad espugnare il Pala Francescucci per 3-1. Partita tutt’altro che semplice contro la capolista, già salva, della poule salvezza che si è arresa ai vantaggi nel quarto set.

Si tratta della sesta vittoria consecutiva, a punteggio pieno, per Messina. Un risultato che vale oro visto il turno di riposo in questa decima giornata della poule salvezza di Castelnuovo Rangone, la formazione cara al presidente Costantino si issa a quota 35 punti al quinto posto che ricordiamo vale la salvezza diretta al termine della stagione. Nei prossimi due turni Akademia giocherà nuovamente in trasferta contro Offanengo e poi chiuderà in casa contro Castenluovo Rangone, come si suol dire ha il proprio destino nelle mani.

Assente nuovamente Madelyn Robinson e coach Bonafede schiera come l’altra volta Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore opposto, Martilotti e Silotto schiacciatrici, Martinelli e Mearini centrali con Giorgia Faraone libero. Coach Chiappafreddo risponde con Nicolini al palleggio con Cnti opposto, schiacciatrici Cassemiro e Nardo, centrali Veneriano e Badini, libero Rolando.

Al termine del match ad aver segnato più punti è Nardi (19) che però sarà anche colei che con il suo errore nel finale di quarto set ai vantaggi consegna la vittoria alle messinesi. Tra le fila delle peloritane altra prestazione in doppia cifra per Martilotti e Martinelli più coinvolte nel gioco in assenza di Robinson entrambe a quota 15; top scorer in casa Messina comunque è Aurelia Ebatombo che mette a terra 17 punti.

Como – Messina 1-3

Buon inizio di Akademia che scappa 3-6, incremente 5-9 e costringe Chiappafreddo al time out. Al rientro continua a incrementare la formazione peloritana che con Silotto al servizio e gli attacchi di Martilotti allunga 5-12, con Nicolini al servizio Como recupera tre punti subito e si riporta fino alll’11-13 costringendo Bonafede al time out. L’Akademia ritrova smalto e con Ebatombo al servizio tocca il +6 (14-20) e costringe Como a interrompere il gioco. Al rientro dalla pausa continua la striscia positiva di Messina che si avvicina a grandi passi al primo parziale, il tocco di seconda di Nicolini sorprende la difesa di Messina e interrompe l’emorragia sul 15-23. Solita mossa Ciancio per coach Bonafede per il cambio palla che arriva sul 17-24 e vale il set point che Martilotti trasforma con il mani out sul muro avversario.

L’equilibrio ad inizio secondo parziale dura sino al 3-3 poi prova l’allungo Como che mira in ricezione Silotto e sul 6-3 Bonafede chiama il time out. Le locali al rientro trovano il massimo vantaggio sul 7-3, poi un break favorevole alle ospiti permette loro di impattare sul 9-9 e time out chiappafreddo, akademia al rientro da 9-10 ma como ribalta e sul 14-10 time out, la situazione non cambia a Bonafede butta nella mischia Catania e Brandi per una rotazione al posto di Muzi ed Ebatombo. Akademia non riesce a ricucire e Como mantiene 4-5 punti di vantaggio. La formazione di casa mette su una bella difesa e difendendo il margine chiude il secondo parziale con Nardo per 25-20.

Break Messina a inizio terzo che scappa 1-3 e sale 2-5. Tocca a Como adesso inseguire e l’ace di Bernasconi riporta sotto di uno la capolista 6-7 ma Akademia ha la forza di riallungare sul 6-10 e Chiappafreddo chiama time out interrompendo il buon momento di Messina. Non si interrompe l’emorragia per le locali che subiscono il massimo svantaggio sul 7-14 e Chiappafreddo costretto a fermare nuovamente il gioco, al rientro si continua punto a punto con Akademia che gestisce il prezioso vantaggio e incrementa toccando il +10 sul 10-20 con l’ace di Mearini. Il primo tempo di Martinelli avvicina definitivamente la vittoria del parziale poi sempre lei mette la parola fine al terzo set con un muro che fissa il punteggio sul 14-25.

Equilibrio ad inizio quarto sino al 5-5 poi l’attacco di Ebatombo e l’ace di Martinelli regalano il break alle messinesi (5-7). Allungo delle messinesi e sul 7-11 time out per Chiappafreddo, poi Akademia da 8-12 si fa riprendere sul 13-13. Il match resta in equilibrio e nessuna delle due riesce a fare il break, Akademia ha un primo match point sul 23-24 in seguito all’errore in battuta di Como, ma le locali si salvano con il muro di Nicolini su Martilotti. Seconda palla match che arriva con Muzi che chiama ancora una volta in causa Martilotti, stavolta spinga la palla oltre le mani del muro. Ma sul 24-25 Ebatombo è murata da Nardo. Terza chance, che chiuderà il match, procurata da muro di Martilotti e Mearini, poi a fissare il risultato sul 25-27 finale ci pensa l’errore in attacco di Como che permette all’Akademia di esplodere di gioia.

Tabellino

Risultato finale: 17-25 25-20 14-25 25-27

Volley Como: Veneriano 1, Bernasconi 10, Nicolini 2, Nicoli 1, Cantaluppi 0, Gallizioli ne, Stroppa 0, Cassemiro 12, Badini 4, Rolando 0, Conti 14, Nardo 19, Radice 0.

Coach: Mauro Chiappafreddo.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 15, Catania 0, Ciancio 0, Martilotti 15, Mearini 10, Muzi 1, Brandi 0, Silotto 9, Robinson ne, Ebatombo 17, Faraone 0.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Arbitri: Marco Laghi e Alberto Dell’Orso.

