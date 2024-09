Akademia Messina, Adanna Rollins è finalmente arrivata in Sicilia

Le prime immagini dell'americana all'aeroporto, adesso conoscerà le nuove compagne e si integrerà in gruppo

MESSINA – Dopo lunga attesa, Akademia Sant’Anna può finalmente abbracciare la sua bocca di fuoco. La statunitense Adanna Rollins, schiacciatrice, classe 1999, proveniente dal massimo campionato portoricano, nel pomeriggio di domenica 15 settembre, è atterrata all’aeroporto internazionale “Fontanarossa” e già da oggi sarà presente sul taraflex del “PalaRescifina” per mettersi al servizio della squadra e dello staff tecnico.

Una vera e propria odissea per l’americana che ha avuto problemi con l’accettazione del visto per trasferirsi in Italia e che si è persa quasi un mese di preparazione col campionato che inizierà tra circa tre settimane. Alla fine la dirigenza messinese è riuscita a risolvere la questione burocratica evitando ulteriori rinvii. Per lei al suo arrivo a Messina è stato predisposto un piano di lavoro differenziato che consentirà alla Rollins, nel breve volgere, di recuperare la condizione migliore e integrarsi al meglio nei sistemi di gioco della squadra. Per Rollins si tratterò della prima esperienza in Italia ed in Europa.

La carriera della Rollins

Adanna Rollins negli anni della scuola secondaria superiore (la Hebron High School) ha vinto tre campionati statali, due volte MVP, l’Under Armor First Team All-American nel 2017, il Texas Gatorade Player of the Year nel 2018, oltre ad essere rientrata, nella stessa stagione, nella “Top 3 finalist’s for National Player of the Year”.

Anche in ambito universitario ha conquistato numerosi premi: tre volte l’AVCA All-Region (2018, 2020, 2022), due Second-Team All-Big Ten Awards (2018, 2020), l’AVCA All-North Region Freshman of the Year (2018), il Big Ten All-Freshman Team (2018), due Academic All-Big Ten Honors e vinto il Big Ten nel 2018. L’anno successivo ha raggiunto le Semifinali NCAA Final Four National ed è stata eletta MVP alle Austin Regional Finals. Ha preso parte a due collegiali con la Nazionale Statunitense (2019, 2022) e vinto il campionato All-SEC (2022) venendo inserita nel relativo albo d’onore.

Nel suo percorso da professionista, due i campionati disputati nella lega portoricana. Oltre a quello della scorsa stagione, per il quale è stata inserita nell’All Star Team e si è piazzata al secondo posto per il numero di punti realizzati, da ricordare il torneo vinto con le Pinkin de Corozal (2022-23). Nell’estate 2023, la statunitense sembrava fosse vicina a disputare il campionato di A2 con la casacca di Offanengo, ma alla fine l’accordo saltò.

