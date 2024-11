Akademia Messina balza al comando. Bonafede: “È solo un altro tassello”

Peloritane per la prima volta in stagione in vetta in A2 complice il passo falso di San Giovanni. Le dichiarazioni del tecnico

MESSINA – Akademia Sant’Anna e San Giovanni in Marignano sembravano destinate a rincorrersi fino all’ultima giornata del girone d’andata quando era in programma lo scontro diretto. I risultati della sesta giornata nel girone A di Serie A2 femminile però hanno premiato le siciliane vittoriose nel testacoda contro il fanalino di coda Mondovì, come da pronostico, ma il contemporaneo stop di San Giovanni in casa di Lecco, che ha conquistato l’intera posta, ha fatto sì che Akademia passasse al comando del girone. Ha più punti anche dell’Itas Trentino ferma a 16, con sei vittorie in sei gare, nel girone B.

Nella nuova classifica infatti le peloritane sono adesso prime in solitaria a 17 punti, ancora imbattute e hanno lasciato solo un punto per strada nell’esordio stagionale in trasferta contro Costa Volpino. San Giovanni in Marignano seconda a quota 15 con Macerata che vince lo scontro diretto contro Brescia e le due squadre ora si trovano entrambe a 12 punti. In tre restano a metà classifica a nove punti (Imola, Casalmaggiore e Lecco), mentre si spacca la classifica con Castelfranco Pisa a quota 4, Costa Volpino a 3 e Mondovì ancora a 0.

Il campionato è ancora lungo ma è evidente che in questo momento, adesso lo dice anche la classifica, Akademia si stia dimostrando la squadra più forte. Bisognerà lavorare molto in palestra per mantenere questa condizione costante nel corso dei mesi per arrivare al top quando si decideranno le promozioni in aprile. Proprio in virtù di questo va sottolineata l’assenza a Mondovì dell’americana Rollins che ha sottolineato ancora una volta, vista la rescissione del contratto con Linda Cabassa, che in quel ruolo la formazione peloritana sia corta.

Le dichiarazioni di Bonafede

Al termine della sfida del PalaManera queste le parole di Fabio Bonafede, allenatore di Akademia Sant’Anna: “E’ stata una gara più dura del previsto perché, è vero che a tratti il gioco ha latitato, ma quando Mondovì ha giocato, lo ha fatto molto bene difendendo l’impossibile e dimostrando di non meritare la classifica attuale. Complimenti alle ragazze perché è stata la trasferta più lunga del campionato ed eravamo in condizioni molto particolari. E’ andata bene. Sappiamo che siamo in un girone in cui le partite sono tutte difficili e non bisogna mai mollare. Abbiamo messo un altro tassello e adesso guardiamo alla prossima partita in casa. Tanta soddisfazione perché la squadra sa gestire anche i momenti difficili e, quando gli avversari ci aggrediscono sportivamente, iniziamo ad tirar fuori gli anticorpi giusti per difenderci”.

Sulle situazioni particolari il tecnico ha puntualizzato in conferenza stampa: “Veniamo da una settimana difficilissima dove non abbiamo avuto la disponibilità del nostro palazzetto (causa doppio concerto di Renato Zero, ndr). Abbiamo girovagato per altri impianti, tutti all’altezza, ma non è la stessa cosa che stare a casa. Oggi si è vista qualche difficoltà in più, ma mi sento di fare i complimenti al Mondovì, che a tratti ha giocato una bella pallavolo. Ho visto i video delle gare precedenti e le nostre avversarie non avevano mai tenuto questo livello. Abbiamo capito che le squadre giocano contro di noi con l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Ci stiamo abituando a questo”.

Risultati e classifica girone A

Macerata – Brescia 3-0

Casalmaggiore – Costa Volpino 3-2

Mondovì – Akademia Sant’Anna 1-3

Lecco – San Giovanni in M.no 3-1

Castelfranco Pisa – Imola 1-3

Akademia Sant’Anna Messina 17 punti

Omag-Mt San Giovanni in M.no 15 punti

Cfr Balducci Hr Macerata, Valsabbina Millenium Brescia 12 punti

Clai Imola Volley, Orocash Picco Lecco, Volleyball Casalmaggiore 9 punti

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4 punti

Cbl Costa Volpino 3 punti

Bam Mondovì 0 punti

