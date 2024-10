Akademia Messina batte Imola e l’emozione all’esordio

Prima di campionato contro una neopromossa, la formazione di coach Bonafede passa in quattro set

MESSINA – L’esordio di Akademia Sant’Anna alla fine ha visto la formazione di casa prevalere in quattro set, conquistando a punteggio pieno i primi tre punti in classifica. L’emozione però era palpabile con la formazione di casa che aveva tanta pressione addosso, una pressione che quest’anno deriva dal dover interpretare il ruolo della favorita. Motivo per cui il primo set è stato equilibrato, con Akademia costretta ad annullare set point alle emiliane, e spuntarla ai vantaggi.

Nel set successivo la partita sembrava essersi messa in discesa ma Imola, da neopromossa, ha giocato una grande pallavolo non avendo nulla da perdere e vinto un set trascinando la sfida al quarto set. Dove comunque Messina non ha più rischiato. Mvp del match, il vicecapitano Rossella Olivotto, top spiker e blocker dell’incontro, Bintu Diop, con 21 punti con 3 muri vincenti. Complessivamente, 27 errori per le siciliane, 24 per le romagnole. Tra il pubblico presente anche il sindaco Federico Basile e l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro.

Coach Bonafede manda in campo dall’inizio Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore opposto, quest’ultima sarà top scorer della gara con 21 punti, in post 4 Rollins e Mason con Olivotto e Modestino centrali ad alternarsi col libero Caforio. Dall’altra parte per Imola, coach Caliendo manda in campo Pinarello in regia, suo opposto Stival, centrali Bacchilega e Migliorini, posto 4 Mescoli e Pomili, libero Mastrilli. Per Akademia alla fine saranno in quattro le atlete in doppia cifra: Olivotto (13), Modestino (14), Rossetto (13) sempre nel sestetto di partenza dal secondo set in poi e appunto Diop.

Akademia – Imola 3-1

Il primo set vede Imola iniziare all’arrembaggio e trovarsi spesso avanti nel punteggio, le messinesi dal canto loro sono costrette ad alzare il livello della propria pallavolo per porre rimedio alla concretezza delle rivali. Questa lungo braccio di ferro dura fino al 21-24 quando Imola ha tre set point per portarsi clamorosamente in vantaggio. Akademia Messina punta sulle sue fuoriclasse e dopo l’errore in battuta di Imola va a segno due volte con Rossetto. Sarà poi un break di 7 punti a 2, con in mezzo altro set point annullato da Modestino, che permette alle peloritane di spuntarla sul 28-26.

Nel secondo parziale break di 3-0 all’inizio per le padrone di casa che allungano sul 12-4 gestendo poi il vantaggio con Imola che più volte prova a rientrare. A regalare il set point il muro vincente di Diop e poi l’attacco di Rossetto a fissare il punteggio sul 25-19.

Nel terzo set quando sembrava la partita potesse andare in archivio Imola ha avuto una bella reazione. Dal 3-1 Akademia la formazione ospite ribalta la situazione fino al 3-5. Dal 14 pari Imola trova un break di quattro punti consecutivi e passa a condurre. Nel finale Akademia non riuscirà a rientrare concedendo il primo parziale della sua stagione per 21-25.

Nel quarto set Messina parte in modo deciso portandosi sull’8-3. Non trema la formazione di coach Bonafede che trova il massimo vantaggio ancora con Rossetto sul 15-7 (+8) e di fatto lo incrementa nel finale con Olivotto che chiude la sfida sul 25-15.

Tabellino

Messina: Norgini (L) ne, Olivotto 13, Carraro 1, Modestino 14, Rollins 8, Rossetto 13, Mason 5, Trevisiol ne, Caforio (L), Babatunde ne, Guzin ne, Diop 21.

Allenaore: Bonafede.

Imola: Pomili 9, Rizzieri, Bacchilega 4, Pinarello 2, Mescoli 14, Ravazzolo 5, Arcangeli, ne, Migliorini 4, Mastrilli (L), Gambini (L), Visentin, Bulovic, Stival 19.

Allenatore: Caliendo.

Arbitri: Danilo De Sensi & Christian Palumbo. Videocheck: Claudio Spartà.

Durata set: 35’, 29’, 29’, 23’.