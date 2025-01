Akademia Messina inizia il 2025 in trasferta col big match a Macerata

Si apre lontano da casa il nuovo anno delle siciliane, squadra in partenza per l'Umbria con le due nuove arrivate. Le parole alla vigilia di capitano e vice capitano

MESSINA – Sarà un inizio di nuovo anno ad alta intensità quello di Akademia Sant’Anna. Dopo la pausa per le festività natalizie, subito big-match per le messinesi di coach Fabio Bonafede. Domenica 5 gennaio con inizio alle ore 17, infatti, primo appuntamento del 2025 fissato sul taraflex del palasport “Fontescodella”; oltre rete, le nero-arancio della Cbf Balducci Hr Macerata.

Il match del “PalaGeorge” di Montichiari (BS) ha posto la parola fine sul vecchio 2024 con un tie-break vinto in rimonta dalle siciliane sulle leonesse bresciane della Valsabbina Millenium. Ora, proprio in avvio del nuovo anno solare, il tabellone della 14ª giornata (la 5ª del girone di ritorno) propone un’altra sfida delicata, quella tra le marchigiane e le siciliane, che potrebbe già fornire precise indicazioni sul rush finale da attenderci nelle ultime quattro settimane di campionato dedicate alla stagione regolare.

Staff e atlete partiranno nel tardo pomeriggio di sabato 4 gennaio raggiungeranno in aereo l’Umbria prima di trasferirsi in una struttura recettizia delle Marche dove trascorreranno le ultime ore prima del match. Ci saranno anche le ultime due arrivate, la schiacciatrice statunitense, Mychael Vernon, e quella bulgara, Ani Bozdeva: tesseramento perfezionato e atlete, pertanto, impiegabili.

Quattro i precedenti tra le due squadre. Tre i successi di Messina (uno in Pool Promozione e uno nei quarti di Coppa Italia, nella passata annata; uno in Regular Season in quella attuale); uno per Macerata (in Pool Promozione la scorsa stagione). Ex della gara, Valeria Battista, a Messina nella stagione 2023/2024.

Carraro e Olivotto presentano la sfida

A presentare la sfide del “Fontescodella” di domenica, il capitano e regista della squadra, Giulia Carraro, e la centrale Rossella Olivotto. Giulia Carraro: “Domenica ci aspetta una bella partita e, per giocarla davvero, dovremo dare il nostro meglio. Dopo la pausa natalizia, sarà un po’ come la prima di campionato. Anche se le squadre si conoscono già, il momento di stop introdurrà nuove variabili e, quindi, difficile fare pronostici. Ci faremo trovare pronte”.

Rossella Olivotto: “Iniziamo il nuovo anno con una sfida molto impegnativa. Sarà una gara molto combattuta; mi aspetto una Macerata molto aggressiva. Noi dovremo fare altrettanto ed esser brave ad applicare quanto provato durante la settimana, partire concentrate e imporre il nostro gioco”.

Il precedente dell’andata e la situazione in classifica

Nella sfida d’andata del PalaRescifina, il 3 novembre scorso, successo delle messinesi, capaci di dominare e chiudere con parziali bassi terzo e quarto set (3-1: 25-23, 17-25, 25-15, 25-14). MVP e Top Spiker del match, la centrale Dalila Modestino con 19 punti (16 in attacco con una percentuale del 70%). Premiata anche il libero Giorgia Caforio quale Top Receiver con il 94 % di positività e il 71 % di perfette.

In classifica, Macerata in terza posizione nel girone A con 27 punti (quinta, considerando complessivamente entrambi i raggruppamenti). 9 le vittorie, 4 le sconfitte, 31 i set vinti, 13 quelli persi. A fermare le prossime avversarie di Akademia, oltra alla stessa formazione messinese, ci hanno pensato due volte San Giovanni e Costa Volpino. Nei quarti di coppa Italia, ragazze di coach Lionetti eliminate dalla Futura Giovani Busto Arsizio, vittoriosa al tie-break nella sfida del “PalaBorsani”.

I numeri delle due squadre

Considerando le quattordici gare disputate tra campionato e coppa dal club marchigiano, in evidenza le prestazioni numericamente rilevanti dell’opposto Clara Decortes, migliore realizzatrice di A2 della scorsa stagione e del club marchigiano – nella stagione in corso – con 229 punti (200 in attacco con una percentuale del 40,1, 15 muri, 14 ace), della schiacciatrice ed ex dell’incontro, Valeria Battista, con 161 punti (137 in attacco con una percentuale del 34,2, 18 muri e 6 ace) e della centrale Alessia Mazzon con 147 punti (108 in attacco con una percentuale del 48,6, 28 muri e 11 ace).

Nelle speciali classifiche di categoria, mettendo a confronto quanto fatto sin qui in campionato dalle due squadre, 2° posto tra le Top Spikers per Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 261 e 10° per Clara Decortes (CBF Balducci HR Macerata) con 208 punti. 1° posto, tra le Top Blockers, per Sara Caruso (CBF Balducci HR Macerata) con 53 muri, 14° per Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna) con 34, 16° per Dalila Modestino (Akademia Sant’Anna) con 30, 20° per Alessia Mazzon con 28. 3° posto tra le Top Acers per Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 20 servizi vincenti e 18° per Clara Decortes con 14. 2a posizione tra le Top Receivers per Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna) con il 49,01 % di perfette e 10° per Giulia Bresciani (CBF Balducci HR Macerata) con il 42,37.

Articoli correlati