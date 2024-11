Akademia Messina disinnesca Lecco e si qualifica alla Coppa Italia

In conferenza stampa coach Bonafede loda le atlete: "Sono state matura". E annuncia l'addio di Rollins: "Non si è ambientata e ha rescisso"

MESSINA – Akademia Sant’Anna ingrana la settima e disinnesca Lecco che appena la settimana scorsa con una grande prestazione aveva sconfitto San Giovanni in Marignano. Netto tre a zero al PalaRescifina, ed è soltanto la seconda volta in stagione non solo in casa ma anche fuori che Messina non concede nemmeno un set, 20 i punti in classifica e settimana prossima un’altra sfida in casa contro Casalmaggiore. Grazia a questa vittoria con due giornate di anticipo Akademia è matematicamente qualificata alla Coppa Italia, lo scorso anno la formazione peloritana superò il primo turno con Macerata ed uscì in semifinale contro Busto Arsizio.

Solito e obbligato starting six per coach Bonafede che schiera al palleggio Carraro e Diop suo opposto, in banda Mason e Rossetto, centrali Modestino e Olivotto con Caforio libero. Risponde coach Milano con Sassolini-Moroni sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto 4 Amoruso e Mangani, centrali Atamah e Piacentini con Napodano libero.

Migliore in campo Chiara Mason autrice di 11 punti, nelle ultime settimane lei e Rossetto in banda fanno gli straordinari visto che Akademia aveva già un elemento in meno prima di iniziare il campionato in quel ruolo e oggi Bonafede ha annunciato che Rollins ha rescisso il contratto. Un po’ di paura per Diop che a metà secondo set è stata sostituita, un’uscita precauzionale che non le ha comunque impedito di essere la top scorer della gara con 14 punti.

Le dichiarazioni post partita

Così coach Bonafede al termine della gara: “Siamo alla prima di due partite importanti e cruciali in casa, la squadra questa sera è stata matura. Il punteggio è stato largo ma appena davamo spazio Lecco attaccava forte. brave le ragazze a tenere ritmo e il divario di punti. Dobbiamo colmare i vuoti in organico, al momento la differenza non si vede perché giochiamo sette contro sette, ma avremo bisogno di forze fresche. Rollins assente? Adanna ha rescisso il contratto non era a suo agio e quindi è stato meglio per tutti dividere le strade, l’ambientamento in Italia è duro. Diop sta bene in settimana si è fermata due giorni e oggi ancora aveva qualche fastidio e visto il punteggio largo ho preferito risparmiarla un po’, uscita precauzionalmente nel secondo set. La squadra non è stanca, avevamo preparato un piano partita che prevedesse ritmo e pathos quasi a zero, Lecco è una squadra giovane e non volevamo rischiare di accenderle”.

Chiara Mason mvp del match in conferenza stampa ha dichiarato: “Fabio mi ha spinto a migliorare, in questo percorso ci sono cose che a noi giocatrici non vengono in mente e ringrazio Fabio e lo staff perché certe cose che facciamo in campo sono frutto di tanto lavoro fuori. La classifica non la guardiamo perché ancora è tanto presto, come Lecco ha sorpreso settimana scorsa può capitare in qualsiasi partita, noi facciamo il nostro gioco e quello che abbiamo studiato in settimana lo mettiamo in campo. Coppa Italia? Vale la pena allenarsi tanto e giocare tanto, siamo qui per questo siamo atlete e siamo contente di poter giocare su palcoscenici importanti. Sappiamo che siamo contate e anche durante gli allenamenti lo staff scende in campo letteralmente con noi”.

Akademia Sant’Anna di Messina – Lecco 3-0

La partita inizia bene per Akademia che passa a condurre sul 10-6 costringendo le ospiti a fermare il gioco. Alla ripresa reazione ospite con le due squadre che tornano a giocarsela punto a punto sino al 16 pari. Arriva un altro allungo di Akademia che scappa via 22-17, secondo time out per coach Milano, ma il set è ormai andato con la formazione locale che chiude sul 25-20.

Nel secondo inizio con break per Messina, Rossetto al servizio lascia manda la capolista avanti 3-0, poco dopo sul 6-1 arriva il time out di Lecco. Mentre Akademia continua ad allungare contro un’impotente Lecco avvicendamento sulla panchina peloritana, fuori Diop dentro Guzin. Akademia tocca il massimo vantaggui sul 14-6 e Lecco interrompe ancora il gioco. Nuovo massimo vantaggio sul 22-11 con l’ace di Mason e il set che sembra ormai in cassaforte. Il primo tempo di Modestino regala dieci set point ad Akademia, poi l’errore di Lecco consegna il parziale alle peloritane per 25-14.

Torna in campo Diop e c’è posto anche per Babatunde al posto di Modestino. Il terzo set inizia con Akademia che si porta subito in vantaggio per 3-0. L’ace di Carraro regala il massimo vantaggio momentaneo sul 6-2 e arriva il time out ospite. Esce bene dalla pausa Lecco che trova un contro parziale di 4-7 fino al 10-9. Prima di farsi riprendere riaccelera Akademia che con l’ace di Babatunde torna avanti di quattro (14-10). Lecco non reagisce e coach Milano richiama le sue in panchina quando il tabellone sembra ormai condannare le lombarde sul 18-12. Al rientro non migliora la situazione di Lecco con Messina che domina sopra rete e allunga ancora sul 23-15 con il tocco di seconda di Carraro e poi l’ace di Rossetto. L’errore di Amoruso regala il match point ad Akademia e la partita termina con un altro servizio di Rossetto che non torna indietro per il 25-15.

Tabellino

Risultato finale: 25-20, 25-14, 25-15.

Durata: 27’, 22’, 24’.

Arbitri: Claudia Lanza e Luigi Pasciari, Donato Raffaele (videocheck).

Mvp: Chiara Mason, schiacciatrice di Akademia Sant’Anna.

Akademia Sant’Anna: Norgini ne, Olivotto 7, Carraro 7, Modestino 8, Rossetto 7, Mason 11, Trevisiol ne, Caforio 0, Babtunde 1, Guzin 0, Diop 14.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Lecco: Monaco 5, Amoruso 5, Napodano 0, Mainetti 0, Moroni 7, Conti ne, Sassolini 1, Piacentini 4, Casari 0, Atamah 2, Mangani 7, Severin ne.

Coach: Gianfranco Milano. Assistente: Federico Belloni.

