Al Kartodromo di Messina scatta il campionato sprint 2025

MESSINA – Si riaccendono i motori al Kartodromo di Messina, scatta il Campionato Sprint SWS 2025. Il nuovo anno comincia a tutto gas, brividi e adrenalina sono assicurati. È in programma oggi, sabato 11 gennaio, il primo atto di una stagione che si preannuncia spettacolare, targata Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo.

Il calendario del campionato sprint

Otto gli appuntamenti in calendario per la specialità individuale, 16 gare Sprint (2 gare di scarto), da tenersi nell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Dopo la prova inaugurale, si correrà successivamente l’1 febbraio, il 15 marzo, il 19 aprile, il 12 luglio, il 25 ottobre, il 22 novembre, per chiudere il 20 dicembre. Le gare del 15 marzo e del 12 luglio saranno valide pure per il Campionato Sprint Interprovinciale, che si svolgerà anche quest’anno in quattro tappe, in collaborazione con il circuito di Ispica. Valentino Fusco il campione Sprint in carica della F1, grazie alla cavalcata trionfale nel 2024. Alessandro Maggio e Simone Bongiorno i vincitori, rispettivamente, delle categorie F2 e F3.

Il programma della prima gara

Aggiornato l’albo d’oro, è aperta ufficialmente la sfida all’ultima curva per il titolo 2025. Sono 40 i piloti iscritti (20 tra F1 e F2, 20 per la F3) all’evento di domani, suddivisi in due distinte batterie. Ritrovo per i partecipanti fissato alle ore 14.30. Dopo il briefing ed il sorteggio dei kart, via al consueto format che comprende Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’, utili a determinare la griglia di partenza in base alle posizioni e alla categoria d’appartenenza. La pit, da regolamento, resterà aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni dei giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare tutte le fasi in pista tramite le riprese video. Secondo il sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti verrà calcolata per la gara di domani al 90%.

In chiusura dell’evento si svolgeranno le premiazioni sul podio con coppe e targhe dei primi tre classificati F1, F2 e F3, per “best lap” assoluto della manifestazione e pole position. Al termine del Campionato Sprint verranno premiati i migliori tre di ogni categoria, in base ai punti guadagnati esclusivamente nel circuito di Messina.