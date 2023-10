Alì Terme. Istituiti 4 comitati di quartiere: adesioni al via per le assemblee costituenti - Tempostretto

Adesioni entro il 24 novembre. Il presidente del Consiglio, Nino Muscarello: "Saranno uno strumento di partecipazione attiva"

ALI’ TERME. “Tiro a segno Mena”, “Maestro Guglielmo”, “San Giuseppe”, “San Rocco via Roma”: sono i quattro quartieri in cui è stato diviso il territorio comunale per la gestione dei comitati di quartiere. Il via libera è arrivato all’unanimità nel corso della seduta di Consiglio comunale dello scorso 12 settembre, quando l’assemblea civica, presieduta da Nino Muscarello, ha approvato il regolamento per l’istituzione dei comitati di quartiere. “Si tratta di uno strumento di democrazia e partecipazione attiva alla vita politica e sociale del nostro paese, fortemente voluto da tutti i consiglieri comunali”, ha spiegato Muscarello. Il prossimo passo sarà quello di formare le quattro assemblee costituenti, una per ogni comitato di quartiere. In tal senso, sul sito internet istituzionale del Comune è stato pubblicato l’avviso pubblico che riporta termini e modalità di iscrizione. Per aderire alla formazione delle assemblee costituenti ci sarà tempo fino al prossimo 24 novembre. Le iscrizioni potranno essere formalizzate recandosi di persona nell’ufficio segreteria del palazzo municipale (1° piano) o scaricando dal sito internet del Comune l’apposito modulo, che dovrà essere poi compilato e inviato per email.