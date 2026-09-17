All’alt dei Carabinieri scappa ma viene catturato: aveva la droga a casa

32enne di Galati Mamertino in manette, nell'appartamento nascondeva hashish

E’ ai domiciliari in attesa delle decisioni del giudice il 32enne di Galati Mamertino arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

32enne arrestato, le fasi della fuga e l’inseguimento

L’uomo, che ha precedenti alle spalle, è incappato in un posto di blocco dei militari che hanno intimato l’alt alla vettura sul quale era trasportato. Anziché dare i documenti, l’uomo è sceso improvvisamente dal veicolo e ha tentato di fuggire a piedi. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto dagli uomini dell’Arma e bloccato, malgrado i suoi tentativi di opporre resistenza.

Cosa nascondeva in casa

La perquisizione personale si è rivelata negativa. I carabinieri delle stazioni Galati e Longi, però, hanno controllato la sua abitazione, trovando circa 90 grammi di hashish, due bilancini di precisione e una somma di circa mille euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, insieme al denaro, ed è andata ai Ris per le analisi di laboratorio, mentre il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice di Patti.