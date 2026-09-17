Ha una casa nuova ma non lascia la baracca, il sub commissario si rivolge alla Prefettura di Messina

Sgombero e demolizioni bloccate in via Appennini per il rifiuto dell'assegnatario

La Struttura commissariale al risanamento ha chiesto l’intervento della Prefettura di Messina per consentire l’esecuzione di uno sgombero in via Appennini dove una persona, nonostante l’assegnazione della nuova casa da maggio, non ha provveduto a liberarlo e si è opposto a ripetuti tentativi di rilascio dell’immobile.

Il sub commissario al risanamento, Santi Trovato, con una nota trasmessa oggi alla prefetta Cosima Di Stani e al sindaco Federico Basile, nel ripercorrere l’intera vicenda che impedisce la prosecuzione delle demolizioni in via Appennini, chiede di valutare ogni opportuno intervento finalizzato a consentire l’effettiva esecuzione dell’ordinanza del 23 giugno, garantendo lo sgombero dell’immobile e la disponibilità dell’area per le attività di competenza della Struttura commissariale.

Le deroghe e l’assegnazione della casa

Sin dall’ottobre del 2025, quando dalla graduatoria provvisoria predisposta da ArisMe il signor L.B. non risultava in possesso dei requisiti per avere diritto a una nuova casa, gli uffici commissariali hanno prestato attenzione alla sua situazione familiare e personale. In misura di quanto emerso, il sub commissario Trovato ha pertanto firmato in deroga l’assegnazione di una casa. Nel mese di maggio, al registrarsi del diniego dell’interessato ad una scelta tra le diverse abitazioni proposte, ne è stata assegnata una d’ufficio.

I tentativi di sgombero e i continui rifiuti

Alla luce però del protrarsi della mancata liberazione della baracca, il 23 giugno il sub commissario Trovato ha firmato un provvedimento di sgombero. Il successivo 7 luglio la Polizia abitativa ha comunicato la permanenza del signor L.B. nell’immobile e a fine mese, su richiesta di AriSme, il sub commissario ha concesso una nuova deroga per un immobile di superficie superiore a quella ordinariamente spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare. Anche questa casa è stata però rifiutata dall’interessato, così che l’11 settembre la Struttura commissariale, insieme alla Polizia municipale, ha fatto un intervento in via Appennini per l’esecuzione dello sgombero forzoso.

Il blocco del programma di risanamento

Il signor L.B. ancora una volta non ha provveduto a liberare l’immobile né ha manifestato la volontà di assumere un formale impegno al rilascio. Poiché il permanere dell’occupazione della baracca sta causando un grave danno al programma di risanamento, bloccando da mesi le attività di demolizione e bonifica in via Appennini, il sub commissario ha richiesto l’immediato intervento delle autorità competenti.